Bahia precisa melhorar o desempenho na Fonte Nova no segundo turno. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

A vitória sobre o América-MG, no domingo, aliviou a situação do Bahia no Brasileirão. O time voltou a vencer após seis jogos no torneio e saiu da zona de rebaixamento. Mas o tricolor fechou o primeiro turno com uma campanha como mandante muito próxima da que fez em 2021, último ano em que o clube caiu para a Série B.



Restando apenas mais um jogo para o fim da primeira metade da Série A, o Bahia só voltará a jogar na Fonte Nova no segundo turno, já que, no domingo (13), enfrentará o Atlético-MG em Belo Horizonte, pela 19ª rodada.

Nesta edição, o Esquadrão ainda não fez valer a força do mando de campo. Venceu somente três dos nove jogos que disputou na Fonte Nova. Além do América-MG, Coritiba e Palmeiras foram derrotados em Salvador. A equipe empatou com Goiás, Cruzeiro e Corinthians e foi derrotada por Botafogo, Flamengo e Grêmio. Um aproveitamento de 44,4%.

São 12 pontos conquistados em casa. Em números absolutos, a campanha supera apenas as edições de 2012 e 2014, quando conquistou nove pontos em cada, e a de 2011, com 11. Mas em percentual, que é a forma mais adequada de contabilizar porque a quantidade de partidas pode variar de um ano para outro, a campanha atual supera também a de 2021.

Naquele ano, o time fez dez jogos como mandante no primeiro turno, um a mais do que na atual temporada, e virou o turno com 43,3% de aproveitamento em casa, após quatro vitórias, um empate e cinco derrotas.

Em 2012, o Bahia fechou o primeiro turno com somente 30% de rendimento como mandante. No geral, ocupada a 16ª posição, com 17 pontos. O tricolor arrancou no segundo turno, somou mais 30 e fez a 5ª melhor campanha do returno. O saldo final foi o 15º lugar, com 47 pontos.

No outro extremo, a melhor campanha em casa no primeiro turno foi registrada em 2019, com 21 pontos em dez jogos e, portanto, 70% de aproveitamento. Fruto de seis vitórias, três empates e só uma derrota.

Em 2023, apesar de ter ficado devendo no primeiro turno, foi jogando diante da torcida que o time somou a maior parte dos pontos conquistados até agora. Dos 18 que possui, apenas seis foram somados em jogos fora de casa, onde o Esquadrão bateu o Vasco, no Rio de Janeiro, e arrancou um ponto nos empates com Fortaleza, Internacional e Cuiabá.

PRECISA MELHORAR

No segundo turno do Brasileirão, o Bahia terá a vantagem de jogar mais em casa do que fora, já que serão dez partidas como mandante e nove como visitante. A primeira delas no dia 20, às 16h, contra o Red Bull Bragantino.

De acordo com os dados da Universidade de Minas Gerais (UFMG), atualmente o risco de queda do Bahia para a Série B é de 37,5%. O cálculo leva em consideração as campanhas dos 20 clubes e é atualizado a cada rodada.

Em toda a temporada, o Bahia fez 22 jogos como mandante: ganhou 11, empatou sete e perdeu quatro - aproveitamento de 60,6%.

Foi jogando na Fonte Nova que o Esquadrão conquistou o título de campeão baiano, sobre o Jacuipense, além das classificações na Copa do Brasil contra Volta Redonda (terceira fase) e Santos (oitavas de final).

Veja as campanhas do Bahia como mandante ao fim do primeiro turno da Série A

2023

13º - 12 pontos (9J, 3v, 3e, 3d) - 44,4%*

2021

9º - 13 pontos (10J, 4v, 1e, 5d) - 43,3%

2020

8º - 16 pontos (10J, 5v, 1e, 4d) - 53,3%

2019

6º - 21 pontos (10J, 6v, 3e, 1d) - 70%

2018

7º - 19 pontos (10J, 5v, 4e, 1d) - 63,3%

2017

12º - 14 pontos (9J, 4v, 2e, 3d) - 51,9%

2014

18º - 9 pontos (10J, 2v, 3e, 5d) - 30%

2013

14º - 14 pontos (9J, 4v, 2e, 3d) - 51,9%

2012

20º - 9 pontos (10J, 1v, 6e, 3d) - 30%

2011

17º - 11 pontos (9J, 2v, 5e, 2d) - 40,7%