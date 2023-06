Depois de mais de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para o duelo contra o Palmeiras. A partida será nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Na manhã desta terça-feira (20), o elenco tricolor realizou o último treino antes do jogo. Renato Paiva comandou um trabalho tático no qual fez ajustes no time. O treinador será forçado a mudar a escalação.



Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Ryan está fora do jogo. A tendência é de que o equatoriano Chávez, recuperado de lesão no tornozelo, fique com a vaga. Quem também pode voltar ao time é o volante Acevedo. Ele está à disposição após cumprir suspensão contra o Cruzeiro.