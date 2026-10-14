CAPITÃO DE VOLTA

Bahia ganha reforço de peso e inicia preparação para enfrentar o Flamengo

Volante uruguaio cumpriu suspensão contra o Mirassol e reforça o Esquadrão, que busca voltar ao G-4 diante do líder do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:34

Acevedo é um dos líderes de vários fundamentos deensivos do Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de dois dias de folga após a vitória sobre o Mirassol, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta quarta-feira (14), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo. A partida será no domingo (18), às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a ambição de voltar ao G-4, o Esquadrão terá um reforço de peso diante do líder: o volante Nicolas Acevedo. Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra o Mirassol, o uruguaio volta a ficar à disposição do técnico Rogério Ceni e deve retornar direto ao time titular.

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O retorno ganha ainda mais peso pelo tamanho do adversário. Além de liderar o Brasileirão com 63 pontos, o Flamengo tem o melhor ataque da competição, com 58 gols em 30 jogos. Do outro lado, Acevedo figura entre os principais nomes do campeonato em diversos fundamentos defensivos.

O camisa 5 tricolor é o segundo jogador com mais desarmes do Brasileirão (66) e o líder do quesito entre os volantes. Também é o vice-líder geral em interceptações e o primeiro entre os volantes (43), além de ser o terceiro volante com mais cortes (62). Ao todo, já recuperou 145 bolas.

O impacto aparece nos números defensivos da equipe. Com Acevedo em campo, o Bahia sofreu 30 gols em 27 jogos e não foi vazado em sete deles. Nas três partidas sem o volante, o time levou cinco gols e só saiu sem ser vazado uma vez, justamente na última, contra o Mirassol.

Com a volta do capitão, o único desfalque do Esquadrão para o confronto é o goleiro Léo Vieira. Praticamente sem desfalques, o Tricolor começou a preparação na academia, sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz.

Em seguida, o grupo foi para o campo: os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol fizeram trabalho de recuperação, enquanto os demais participaram de um treino técnico conduzido por Rogério Ceni e pelos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões.