JOGO GRANDE

Bahia ganha reforço para duelo com o Cruzeiro que pode colocar o Tricolor no G-4

Tricolor voltou aos treinos nesta sexta-feira e terá o retorno de Kanu para o duelo da próxima quinta, no Mineirão

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:22

Elenco do Bahia treina em prep Crédito: Catarina Brandão/ECB

O Bahia já começou a pensar no Cruzeiro. Depois da vitória por 3x2 sobre o São Paulo, o elenco tricolor se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para o confronto da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, e vale muito na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

O trabalho desta sexta foi dividido em etapas. No campo, todo o grupo começou com uma ativação física e técnica. Em seguida, os jogadores foram separados em duas equipes para uma atividade de enfrentamento. Quem foi titular contra o São Paulo deixou o gramado mais cedo e seguiu para a fisioterapia, onde continuou o processo de recuperação. Os demais permaneceram em campo e fizeram um treino técnico em espaço reduzido, também com dois times.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 33

Kanu de volta

A principal novidade para o duelo em Belo Horizonte é o retorno do zagueiro Kanu. Ele cumpriu suspensão contra o São Paulo, depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1x1 com o Santos, e volta a ficar à disposição de Rogério Ceni. Quem ocupou a vaga contra o tricolor paulista foi o espanhol Marco Moreno, contratado em julho junto ao Eibar. Agora, os dois disputam posição no setor.

Com a volta de Kanu, o Bahia terá praticamente o elenco completo para a partida. O único desfalque é o goleiro Léo Vieira, que segue em recuperação de lesão e passou a manhã desta sexta em tratamento.

Duelo direto na parte de cima

O confronto coloca frente a frente dois times que brigam pelo G-4. Com 53 pontos, o Bahia ocupa a 6ª colocação, apenas um ponto atrás de Fluminense e Athletico-PR, que têm 54. O Cruzeiro é o 3º colocado, com 57, quatro a mais que o Tricolor. Se vencer no Mineirão, o Esquadrão encosta na Raposa e pode entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, a depender dos resultados dos concorrentes.

O adversário, no entanto, vive um bom momento. O time mineiro venceu os últimos três jogos no Brasileirão: Grêmio, Remo e, na última quinta-feira (29), o Atlético-MG, por 1x0, no clássico. Por outro lado, o Cruzeiro não poderá contar com o meia Matheus Pereira, um dos principais jogadores do elenco, para o duelo contra o Bahia.