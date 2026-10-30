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Bahia ganha reforço para duelo com o Cruzeiro que pode colocar o Tricolor no G-4

Tricolor voltou aos treinos nesta sexta-feira e terá o retorno de Kanu para o duelo da próxima quinta, no Mineirão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 17:22

Elenco do Bahia treina em prep
Elenco do Bahia treina em prep Crédito: Catarina Brandão/ECB

O Bahia já começou a pensar no Cruzeiro. Depois da vitória por 3x2 sobre o São Paulo, o elenco tricolor se reapresentou na manhã desta sexta-feira (30), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para o confronto da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na próxima quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, e vale muito na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2027.

O trabalho desta sexta foi dividido em etapas. No campo, todo o grupo começou com uma ativação física e técnica. Em seguida, os jogadores foram separados em duas equipes para uma atividade de enfrentamento. Quem foi titular contra o São Paulo deixou o gramado mais cedo e seguiu para a fisioterapia, onde continuou o processo de recuperação. Os demais permaneceram em campo e fizeram um treino técnico em espaço reduzido, também com dois times.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Palmeiras 1x0 Bahia - 29ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 1x0 Mirassol - 30ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 0x3 Flamengo - 31ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 3x2 São Paulo - 33ª rodada  por Letícia Martins/ECB
1 de 33
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Kanu de volta

A principal novidade para o duelo em Belo Horizonte é o retorno do zagueiro Kanu. Ele cumpriu suspensão contra o São Paulo, depois de receber o terceiro cartão amarelo no empate por 1x1 com o Santos, e volta a ficar à disposição de Rogério Ceni. Quem ocupou a vaga contra o tricolor paulista foi o espanhol Marco Moreno, contratado em julho junto ao Eibar. Agora, os dois disputam posição no setor.

Com a volta de Kanu, o Bahia terá praticamente o elenco completo para a partida. O único desfalque é o goleiro Léo Vieira, que segue em recuperação de lesão e passou a manhã desta sexta em tratamento.

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Duelo direto na parte de cima

O confronto coloca frente a frente dois times que brigam pelo G-4. Com 53 pontos, o Bahia ocupa a 6ª colocação, apenas um ponto atrás de Fluminense e Athletico-PR, que têm 54. O Cruzeiro é o 3º colocado, com 57, quatro a mais que o Tricolor. Se vencer no Mineirão, o Esquadrão encosta na Raposa e pode entrar na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, a depender dos resultados dos concorrentes.

O adversário, no entanto, vive um bom momento. O time mineiro venceu os últimos três jogos no Brasileirão: Grêmio, Remo e, na última quinta-feira (29), o Atlético-MG, por 1x0, no clássico. Por outro lado, o Cruzeiro não poderá contar com o meia Matheus Pereira, um dos principais jogadores do elenco, para o duelo contra o Bahia. 

No primeiro turno, o Cruzeiro levou a melhor na Arena Fonte Nova: venceu por 2x1, de virada. Luciano Juba abriu o placar de pênalti, mas Kauã Moraes e Kaique Kenji garantiram o triunfo mineiro.

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Bahia

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