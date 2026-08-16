Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia garante vaga antecipada nas quartas do Brasileirão Feminino após empate com Corinthians

Tricolor chega às quartas de final pelo segundo ano seguido e ainda pode subir na tabela na última rodada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:22

Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas Crédito: Letícia Martins/Bahia

O Bahia está novamente entre os oito melhores clubes do Campeonato Brasileiro Feminino A1. As Mulheres de Aço empataram em 1 a 1 com o Corinthians neste sábado (15), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e asseguraram com uma rodada de antecedência a classificação para as quartas de final.

O Tricolor precisava de apenas um empate para confirmar a vaga e viu o Corinthians sair na frente logo nos primeiros minutos, com Jaqueline. A reação baiana veio no início do segundo tempo. Após a cobrança de escanteio, Mila Santos ficou com a sobra e ajeitou para Ângela, que acertou um chute de fora da área para deixar o placar igual.

Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 na Fonte Nova

Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
1 de 9
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia

Com o ponto conquistado, o Bahia chegou aos 28 em 16 jogos e terminou o sábado na quinta posição da tabela. A equipe comandada por Felipe Freitas não pode mais ser ultrapassada pelos clubes que estão fora da zona de classificação nesta penúltima rodada da fase inicial.

A campanha repete o feito de 2025, quando o Bahia alcançou as quartas de final pela primeira vez. Naquele ano, o clube também entrou para a história como o primeiro representante do Nordeste a avançar à segunda fase da elite nacional. O adversário nas quartas, porém, foi justamente o Corinthians, responsável pela eliminação tricolor.

Agora, o Bahia terá mais uma partida para tentar melhorar sua colocação antes da definição dos confrontos das quartas de final. O último jogo da primeira fase será contra o Juventude, no sábado (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Mais recentes

Imagem - Briga pela liderança e mudanças no Z-4; veja a tabela do Brasileirão após a 23ª rodada

Briga pela liderança e mudanças no Z-4; veja a tabela do Brasileirão após a 23ª rodada
Imagem - Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso

Jogador se irrita com provocação do técnico Jair Ventura, começa confusão em campo após derrota para Vitória e acaba expulso
Imagem - Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4

Vitória vence Botafogo por 1 a 0 no Barradão, se afirma como mandante, e toma distância do Z-4