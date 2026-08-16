Bahia garante vaga antecipada nas quartas do Brasileirão Feminino após empate com Corinthians

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Carol Neves
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 10:22
O Bahia está novamente entre os oito melhores clubes do Campeonato Brasileiro Feminino A1. As Mulheres de Aço empataram em 1 a 1 com o Corinthians neste sábado (15), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e asseguraram com uma rodada de antecedência a classificação para as quartas de final.
O Tricolor precisava de apenas um empate para confirmar a vaga e viu o Corinthians sair na frente logo nos primeiros minutos, com Jaqueline. A reação baiana veio no início do segundo tempo. Após a cobrança de escanteio, Mila Santos ficou com a sobra e ajeitou para Ângela, que acertou um chute de fora da área para deixar o placar igual.
Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 na Fonte Nova
Com o ponto conquistado, o Bahia chegou aos 28 em 16 jogos e terminou o sábado na quinta posição da tabela. A equipe comandada por Felipe Freitas não pode mais ser ultrapassada pelos clubes que estão fora da zona de classificação nesta penúltima rodada da fase inicial.
A campanha repete o feito de 2025, quando o Bahia alcançou as quartas de final pela primeira vez. Naquele ano, o clube também entrou para a história como o primeiro representante do Nordeste a avançar à segunda fase da elite nacional. O adversário nas quartas, porém, foi justamente o Corinthians, responsável pela eliminação tricolor.
Agora, o Bahia terá mais uma partida para tentar melhorar sua colocação antes da definição dos confrontos das quartas de final. O último jogo da primeira fase será contra o Juventude, no sábado (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.