Bahia goleia o Atlético por 8x1 em estreia no Baianão feminino

O Bahia largou muito bem no Campeonato Baiano feminino. Na manhã deste domingo (30), as Mulheres de Aço golearam o Atlético de Alagoinhas por 1x0, pela primeira rodada do estadual.



A partida, com mando de campo do Atlético, foi disputada no Barradão. Nathane (2), Juliana (2), Aila, Vilma, Yenny e Dan balançaram as redes para o Esquadrão.



O Bahia atuou com: Lorrana, Dan, Aila, Tchula e Ary; Lane, Jordana e Vilma; Juliana, Acuña e Nathane.