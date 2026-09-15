MULHERES DE AÇO

Bahia inicia disputa com o Corinthians por vaga na decisão do Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço recebem o atual campeão na Fonte Nova e tentam largar na frente para alcançar uma decisão inédita na história do clube

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Corinthians Crédito: Letícia Martins/ECB

Buscando seguir fazendo história, as Mulheres de Aço recebem o Corinthians nesta terça-feira (15), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois de estabelecer a melhor campanha de um time nordestino na história da competição, o Bahia agora encara justamente o maior campeão do torneio em busca de uma vaga na decisão.

O avanço para a semifinal aconteceu após uma disputa equilibrada com o Palmeiras. As equipes empataram por 1x1 nos dois jogos das quartas de final, mas as Mulheres de Aço levaram a melhor nos pênaltis, por 5x4, e garantiram a classificação inédita. Com isso, o Bahia superou a própria marca estabelecida no ano passado, quando chegou às quartas de final e fez, até então, a melhor campanha de uma equipe nordestina no Brasileirão Feminino.

Naquela edição, inclusive, o adversário que colocou um fim na campanha do Bahia foi o mesmo Corinthians. As Mulheres de Aço fizeram um jogo equilibrado na partida de ida, em Salvador, mas acabaram derrotadas por 2x1, com o gol da vitória paulista nos acréscimos. Na volta, em São Paulo, o Bahia perdeu por 2x0 e foi eliminado da competição.

Um ano depois, os times voltam a se encontrar, desta vez em uma fase ainda mais avançada. O Corinthians chega à semifinal pela décima temporada consecutiva, somando sete títulos brasileiros e como atual hexacampeão. Nas quartas de final, as Brabas eliminaram o Cruzeiro com duas vitórias, por 1x0 e 3x1, e novamente terão a vantagem de decidir a classificação em casa.