DE VOLTA AOS TREINOS

Bahia inicia preparação para confronto com o Botafogo

Esquadrão encara o alvinegro, neste domingo (5), no Engenhão

Da Redação

Publicado em 1 de maio de 2024 às 17:55

Reservas treinaram no campo sob o comando de Rogério Ceni Crédito: Tiago Caldas/EC Bahia

Um dia depois de vencer o Criciúma pela Copa do Brasil, o Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o Botafogo, no próximo domingo (5), às 18h30, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro.

Na tarde desta quarta-feira (1º), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Tigre fizeram um trabalho de recuperação na academia e fisioterapia. O restante do elenco foi para o campo.

O preparador Danilo Augusto comandou um trabalho físico de força, além de exercícios técnicos de passes e chutes. Na sequência, Rogério Ceni montou dois times e fez um treino tático em campo aberto.

Jogadores do time sub-17 completaram a atividade. O volante Acevedo e o lateral Ryan ficaram em tratamento na academia. O Bahia terá mais três dias de preparação antes do confronto no Rio de Janeiro.