Bahia inicia preparação para o confronto com o América-MG

Um dia depois de empatar sem gols com o São Paulo, fora de casa, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o América-MG. A partida será no próximo domingo (6), às 18h30, na Fonte Nova.



Quem atuou por mais de 45 minutos contra o São Paulo fez um trabalho regenerativo. O restante do grupo foi para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um treino técnico no qual simulou situações de jogo.



Para o duelo contra o América-MG, o Bahia terá o retorno do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O meia Léo Cittadini, integrado ao elenco, também pode ser relacionado.