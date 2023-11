Bahia inicia preparação para pegar o América-MG; Ademir vira dúvida

O Bahia não teve tempo para lamentar a derrota para o São Paulo, na Arena Fonte Nova. Menos de 24h depois do revés, o elenco do Esquadrão se reapresentou e iniciou a preparação para enfrentar o América-MG, pela penúltima rodada do Brasileirão.



A preocupação do dia ficou por conta do atacante Ademir. O jogador machucou o ombro durante a partida contra o tricolor paulista e, nesta quinta-feira (30), realizou exame de imagem e fez tratamento na fisioterapia. Com isso, se torna dúvida para o jogo contra o lanterna da Série A.