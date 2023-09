Bahia inicia venda de ingressos para a partida contra o Santos

O Bahia iniciou, nesta quarta-feira (13), a venda de ingressos para o jogo contra o Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova.



Como de costume, o primeiro dia de comercialização acontece de forma exclusiva para os sócios do clube, que podem comprar os bilhetes pela internet, com 50% de desconto (na modalidade sem Acesso Garantido) ou pelos pontos de venda externos, com 30% de desconto.