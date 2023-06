Bahia inicia venda de ingressos para partida contra o Grêmio

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Grêmio. A partida será no próximo sábado (1º), às 18h30, na Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Nesta terça-feira (27), a venda acontece de forma exclusiva para os sócios do clube através do site da Arena Fonte Nova , e nas lojas Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Tantus Sports (Praça da Revolução, em Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia). A partir da quarta-feira (28), a comercialização acontecerá para o público geral.