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Bahia inverte desempenho como mandante e visitante no Brasileirão, mas mantém campanha idêntica à de 2025

Tricolor é apenas o 15º melhor mandante, mas aparece em terceiro entre os melhores visitantes

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 18:44

Time do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Normalmente, os times são mais fortes jogando em casa do que fora. Historicamente, esse sempre foi o caso do Bahia: muito mais forte ao lado da torcida tricolor na Fonte Nova do que como visitante. Mas, nesta temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, a história tem sido diferente.

Enquanto é apenas o 15º melhor mandante do campeonato, com 50% de aproveitamento, fruto de quatro triunfos, seis empates e duas derrotas em 12 jogos na Fonte Nova, o Bahia também aparece entre os melhores visitantes. O Tricolor é o terceiro colocado nesse quesito, com 52,7% de aproveitamento, graças a cinco vitórias, quatro empates e três derrotas em 12 partidas longe de casa.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 24

O desempenho é praticamente o oposto do apresentado pela equipe na temporada passada. O Bahia terminou o Brasileirão de 2025 como o terceiro melhor mandante, com 79% de aproveitamento, após 14 vitórias, três empates e apenas duas derrotas na Fonte Nova. Como visitante, porém, foi somente o 15º melhor, com 26% de aproveitamento, resultado de três triunfos, seis empates e 10 derrotas fora de casa.

O mais curioso é que toda essa inversão no aproveitamento como mandante e visitante não afetou o desempenho geral da equipe. Na verdade, ele é idêntico. Após as primeiras 24 rodadas do Brasileirão do ano passado, o Bahia também ocupava a sexta colocação, com 37 pontos.

A diferença está na distância para o G-4. Em 2025, o Tricolor estava cinco pontos atrás do Mirassol, que abria a zona de classificação direta para a Libertadores. Agora, a equipe está quatro pontos atrás do Fluminense, atual quarto colocado.

Agora, depois de encerrar uma sequência de cinco empates consecutivos com um triunfo de respeito sobre o Vitória, em pleno Barradão, o objetivo agora é manter o bom desempenho fora de casa e voltar a transformar a Fonte Nova em uma verdadeira “fonte de triunfos”.

A missão começa contra o Internacional, neste domingo (30), às 19h30, pela 25ª rodada do Brasileirão, em um jogo no qual a torcida tricolor deve chegar mais animada e cobrando menos o time depois da vitória no Ba-Vi 508.

“A reconexão com a torcida vem com resultado. Hoje jogamos bem, tenho certeza que o torcedor está feliz. Espero que eles sejam o combustível para reacender essa chama. Encontramos o caminho, agora vamos dar seguimento no próximo jogo”, projetou o técnico Rogério Ceni após o clássico.