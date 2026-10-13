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Bahia lamenta morte do cantor Netinho, que era torcedor tricolor: 'Principais vozes do axé'

Artista morreu nesta terça-feira (13) após enfrentar um linfoma

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:27

Netinho
Netinho Crédito: Reprodução

O Bahia lamentou a morte do cantor Netinho nesta terça-feira (13) e publicou uma homenagem ao artista, que era torcedor do clube. Conhecido por sucessos como “Milla”, ele morreu aos 60 anos. A notícia foi confirmada pela equipe do músico nas redes sociais.

Na nota de pesar, o Esquadrão destacou a ligação de Netinho com o tricolor e sua trajetória na música baiana. “Uma homenagem do Esquadrão a uma das principais vozes do axé music, torcedor tricolor, que nos deixou hoje”, escreveu o clube.

Netinho

Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram
Netinho de Paula volta a ser internado no hospital Aliança por Reprodução / Redes Sociais
Netinho anuncia que teve alta do hospital por Reprodução / Redes Sociais
Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador por Reprodução / Redes Sociais
Netinho por Reprodução/Redes Sociais
Netinho em imagem postada nas redes sociais por Reprodução
Netinho raspa a cabeça após diagnóstico de câncer por Reprodução/Instagram
Netinho por Reprodução
Netinho por Reprodução
Netinho segue internado por Reprodução
Netinho está internado há uma semana por Reprodução / Redes sociais
Netinho postou nova atualização por Reprodução
Internado na UTI, Netinho cancela shows que faria no Carnaval por Reprodução
Netinho por Divulgação
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Netinho falou sobre tratamento do câncer por Reprodução/Instagram

A ligação de Netinho com o tricolor também foi lembrada em uma homenagem na Fonte Nova em 2013. Em 12 de maio daquele ano, antes do primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, os dois telões do estádio exibiram o clipe de “Bate Tum Tum Tum” com a mensagem “#ForçaNetinho”. Na ocasião, o cantor estava internado em São Paulo, e a iniciativa acompanhava uma campanha de apoio organizada por amigos, familiares e fãs nas redes sociais.

Netinho tratava um linfoma não Hodgkin do tipo B. Segundo o comunicado divulgado por sua assessoria, o quadro evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. O velório e a cremação serão reservados a familiares e amigos próximos, conforme o desejo do cantor.

Natural de Santo Antônio de Jesus, Ernesto de Souza Andrade Júnior ganhou projeção como vocalista da Banda Beijo antes de seguir carreira solo. Na década de 1990, tornou-se um dos nomes de destaque do axé, com presença nos carnavais de Salvador e apresentações pelo país. Além de “Milla”, seu repertório inclui sucessos como “Menina” e “Capricho dos Deuses”.

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