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Bahia lança camisa especial para o Outubro Rosa; veja fotos, preço e onde comprar

Peça em tom suave, com marca d'água de flores e escudo nas cores rosa e branco

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16:34

Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa
Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa Crédito: Divulgação/ECB

O Esporte Clube Bahia lançou uma camisa especial em adesão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o clube, a iniciativa busca engajar a torcida tricolor e chamar a atenção da sociedade para o tema.

Novo uniforme do Bahia para o Outubro Rosa

Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB
Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB
Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB
Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB
Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB
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Nova camisa do Bahia para o Outubro Rosa por Divulgação/ECB

Na publicação em que apresentou a peça nas redes sociais oficiais, o Esquadrão destacou a importância de "vestir a camisa" da saúde da mulher e apoiar a causa.

Como é a camisa

O novo manto tem tom rosa suave, detalhes de flores em marca d'água e acabamentos especiais nas mangas e na gola em V. O escudo tradicional do clube, bordado, aparece nas cores rosa e branco, em referência à união do Bahia com a campanha. A peça é feita em poliéster.

Diferentemente dos uniformes de jogo, a camisa não é produzida pela Puma, fornecedora oficial do clube. Segundo a loja oficial do Bahia, o modelo é da Natural Company, empresa que fabrica produtos licenciados do clube, e é fabricado no Brasil. A camisa também não leva a marca Esquadrão, antiga marca própria tricolor.

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Preço e onde comprar

A camisa custa R$ 249,99 em todos os tamanhos adultos, nas versões masculina e feminina. A linha infantil sai por R$ 244,99. A peça já está à venda na rede de lojas físicas da Loja do Bahia e no site oficial do clube.

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Bahia Outubro Rosa

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