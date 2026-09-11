NOVO MANTO

Bahia lança terceiro uniforme para 2026 em parceria com povos indígenas

Nova camisa foi desenvolvida em parceria com a FINPAT e traz referências à ancestralidade e à cultura dos povos indígenas da Bahia

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:37

Terceiro uniforme do Bahia para temporada 2026 Crédito: Divulgação/ECB

O Bahia apresentou nesta sexta-feira (11) seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Com o conceito “O Brasil sempre esteve aqui”, a nova camisa foi desenvolvida em parceria com a Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (FINPAT) e tem como inspiração a ancestralidade e a cultura dos povos originários.

A camisa será utilizada pela primeira vez na próxima segunda-feira (14), quando o Bahia recebe o Remo, às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, os jogadores do Esquadrão terão os nomes substituídos nas costas pelos de povos indígenas da Bahia, como Pataxó, Tupinambá, Kirirí e Atikum.

Antes do início da partida, lideranças indígenas também participarão do protocolo no gramado e farão a leitura do manifesto da campanha. Crianças indígenas acompanharão os atletas na entrada em campo.

Veja como é o novo terceiro uniforme do Bahia 1 de 4

Como é a camisa

O terceiro uniforme mantém o azul como cor predominante e acrescenta detalhes dourados na gola, nos recortes laterais, no logotipo da Puma e no escudo do Bahia, que aparece em versão monocromática.

A estampa da camisa foi inspirada nos colares pataxó e aparece em um padrão tom sobre tom. De acordo com o clube, a escolha busca representar as raízes indígenas do Brasil.

As cores também têm significados relacionados aos povos originários. O azul faz referência às águas, ao mar e ao Oceano Atlântico, enquanto o dourado remete ao amarelo do Tawá, o barro, e às riquezas da terra.

Na parte de trás da camisa, logo abaixo da gola, está a frase “O Brasil sempre esteve aqui”, que dá nome ao conceito da campanha.

A produção do uniforme também utiliza tecido 100% poliéster reciclado. A camisa conta ainda com a tecnologia dryCELL, da Puma, voltada para absorção da umidade e respirabilidade.

Parceria com povos indígenas

A FINPAT participou da concepção do projeto, da construção do manifesto e da curadoria cultural. A campanha foi gravada em territórios indígenas do Extremo Sul da Bahia e da Ilha de Itaparica, incluindo as aldeias Kai, Taparica, Velha e Nakiyã.

Entre os participantes está a Cacica Inaiê Tupinambá, da Aldeia Taparica, no território Kirimurê. Outras lideranças, como Arnã Pataxó, Dário Pataxó, Mandú Tupinambá e Kirembap Tupinambá, também contribuíram para o desenvolvimento do projeto.

Preços e onde comprar

A nova terceira camisa já está à venda nos canais oficiais do Bahia e da Puma. A versão Torcedor custa R$ 369,99 e está disponível nos modelos masculino, do PP ao 4XL, e feminino, do PP ao 2XL.