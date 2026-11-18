MERCADO DA BOLA

Bahia mira atacante brasileiro de R$ 74 milhões da Premier League

Atleta de 20 anos vê com bons olhos retorno ao Brasil após perder espaço na Inglaterra

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 08:16

Gustavo Nunes, do Brentford Crédito: Reprodução

O Bahia iniciou conversas para contratar o atacante Gustavo Nunes, de 20 anos, que pertence ao Brentford, da Inglaterra. O clube baiano pretende contar com o jogador a partir do início de 2027, mas ainda não formalizou uma proposta à equipe inglesa.

De acordo com informações divulgadas pela ESPN, as tratativas estão em andamento por meio do Grupo City. O atacante é bem avaliado internamente pelo Tricolor e considera retornar ao futebol brasileiro depois de encontrar dificuldades para conquistar espaço na Europa.

A tentativa não é a primeira do Bahia. Em 2025, o clube chegou a oferecer 18 milhões de euros, cerca de R$ 115 milhões na cotação daquele período, para contratar Gustavo. A negociação, entretanto, não avançou. O jogador tem contrato com o Brentford até 2030.

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Quem é Gustavo Nunes, alvo do Bahia?

Revelado pelo Grêmio, Gustavo Nunes ganhou destaque no futebol brasileiro em 2024, quando disputou 40 partidas, marcou sete gols e distribuiu quatro assistências. O desempenho despertou o interesse do futebol europeu, e o atacante foi negociado com o Brentford em agosto daquele ano por 12 milhões de euros, aproximadamente R$ 74 milhões na época.

Na Inglaterra, porém, o jovem teve poucas oportunidades na equipe principal, pela qual disputou apenas cinco partidas. No início de 2026, foi emprestado ao Swansea, do País de Gales, onde entrou em campo 12 vezes e deu uma assistência.

De volta ao Brentford, passou a atuar pela equipe B. Na temporada 2026/2027, soma quatro assistências em sete partidas, mas ainda não conseguiu retornar ao elenco principal.

Palmeiras também demonstrou interesse

Antes das conversas com o Bahia, Gustavo Nunes chegou a ser oferecido ao Palmeiras no segundo semestre de 2026. A possibilidade surgiu após a saída de Allan Elias, negociado com o Manchester City por 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 240 milhões na cotação da época.

O clube paulista, entretanto, não demonstrou interesse em avançar pela contratação. A diretoria priorizou o equilíbrio financeiro após investimentos recentes e optou por não buscar uma reposição naquele momento.