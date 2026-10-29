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Bahia na gestão da Fonte Nova? Entenda como estão as negociações do Grupo City pelo estádio

Interesse do conglomerado é antigo, mas a disputa pela arena só será definida em licitação, com edital previsto para 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:12

Arena Fonte Nova Crédito: Divulgação

A Arena Fonte Nova pode passar para as mãos do Grupo City em breve. O Governo do Estado, dono do estádio, aguarda uma proposta formal do conglomerado, que controla 90% da SAF do Bahia, para transferir a administração da arena a partir do fim da atual concessão, em março de 2028. A sinalização veio nesta quinta-feira (29), em entrevista do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao programa Giro Baiana, da rádio Baiana FM:

“Hoje a Fonte Nova, se alguém tem crítica a fazer, é natural que tenha um canto ou outro, mas a qualidade, o trato, então a expectativa é que o Bahia possa oferecer uma proposta para que a gente possa, dentro da PPP, estabelecer um fortalecimento do setor empresarial nesses âmbitos”, disse.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia 1 de 15

Licitação e concorrência

Apesar da sinalização, o caminho do Grupo City até a gestão do estádio não será direto. O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, confirmou na semana passada, em agenda do governador no Farol da Barra, que já houve reuniões com representantes do conglomerado, mas afirmou que as conversas estão em fase inicial e que o próximo gestor será escolhido por licitação. O edital deve ser lançado em 2027.

O City também não será o único interessado. A Fonte Nova Negócios e Participações (FNP), atual concessionária, mantém diálogo com o governo e deve disputar a renovação. Segundo o secretário, a escolha vai considerar não apenas o retorno financeiro, mas também o uso do estádio para eventos esportivos e culturais.

A atual Parceria Público-Privada foi assinada em 2010, com investimento original de R$ 591 milhões. O contrato previa 35 anos de vigência, mas o prazo foi reduzido e termina em 31 de março de 2028.

Desejo de longa data

O desejo do Grupo City pela Fonte Nova acompanha o clube desde a chegada do conglomerado. Em maio de 2023, na cerimônia que oficializou a compra da SAF, realizada na própria arena, o CEO Ferran Soriano já havia sido questionado sobre a possibilidade de adquirir o estádio. Ele não descartou a ideia, mas disse que o grupo precisava entender melhor o cenário e conversar com os envolvidos.

O tema ganhou contornos mais claros em outubro de 2025, durante a apresentação do City Football Academy Bahia, o novo centro de treinamento do clube em Camaçari. Na ocasião, Soriano afirmou que o Bahia está satisfeito na arena, destacou a média de público e a capacidade de quase 50 mil lugares e elogiou a relação com a empresa que administra o estádio.