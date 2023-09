Bahia não vence como visitante há quatro meses; veja retrospecto

Thaciano marcou o gol do único triunfo do Bahia como visitante nesta Série A, sobre o Vasco. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia trava uma luta ponto a ponto contra o rebaixamento no Brasileirão. Já são cinco rodadas seguidas escapando do Z4, mas sempre se mantendo na 16ª colocação, como porteiro da zona. É essa posição que ocupa nesse momento, a apenas um ponto de distância do Santos, o 17º. E um dos principais fatores por um lugar tão baixo na tabela é longo jejum como visitante.



O time do técnico Renato Paiva não vence fora de casa há mais de quatro meses. Para sermos mais exatos, 128 dias. O último triunfo longe de Salvador aconteceu no dia 1º de maio, no 1x0 sobre o Vasco em São Januário, pela 3ª rodada. Thaciano foi o autor do gol, aos 43 minutos do primeiro tempo.

De lá para cá, o Bahia disputou mais 11 partidas como visitante, sendo nove pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. E não saiu com o resultado positivo em qualquer oportunidade. Somou seis derrotas e cinco empates desde então. Destes, dois resultados igualados aconteceram pelo mata-mata nacional - com Santos (0x0) e Grêmio (1x1). Os demais, pela Série A. Ao todo, foram apenas três gols marcados e 15 sofridos.

A sequência acarreta em um péssimo aproveitamento, de apenas 15,2%. Pelo Campeonato Brasileiro, o rendimento é ainda pior: 11,1%.

O triunfo sobre o Vasco, aliás, foi o único do tricolor em domínios adversários ao longo dessa edição da Série A. Antes, na estreia da competição, já havia perdido para o Red Bull Bragantino por 2x1. Somando os 11 duelos fora de casa até aqui, são apenas seis pontos somados, com sete derrotas, três empates e um triunfo - além de quatro gols anotados e 16 sofridos.

O aproveitamento total fora de casa na competição é de apenas 18,2%, o 5º pior de um visitante. Neste ranking negativo, só não fica atrás do São Paulo (16,7%), Coritiba (15,2%), Santos (12,1%) e América-MG (10%).

O cenário preocupa diante do próximo compromisso. Afinal, o Esquadrão atuará mais uma vez fora de casa, e irá enfrentar o Coritiba no estádio Couto Pereira. O jogo, pela 23ª rodada, será disputado no dia 14, às 20h.

Ganhar no Paraná pode ser um divisor de águas. Marcaria o fim do longo jejum e poderia fazer o time abrir distância para o Z4. Ao mesmo tempo, sair de lá com uma derrota seria motivo de muita preocupação para os torcedores tricolores. Afinal, o rival é o lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos.

O Coxa vive péssima fase e não vence há mais de um mês, desde o dia 24 de julho. Na época, bateu o Fluminense por 2x0, em casa. Mas, desde então, acumulou cinco derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Como mandante, tem nove pontos conquistados, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas.

Depois do Coritiba, o Bahia ainda terá pela frente outros sete jogos como visitante. Levando em conta a situação da tabela neste momento, apenas dois duelos seriam diretos contra a zona de rebaixamento: Goiás, 15º colocado com 25 pontos, na 26ª rodada, e América-MG, 19º com 16 pontos, na 37ª rodada.

Por outro lado, o calendário reserva três confrontos fora contra times que ocupam atualmente o G4: Flamengo (4º lugar), pela 25ª rodada; Palmeiras (2º), pela 30ª rodada, e Grêmio (3º), pela 32ª rodada. As outras duas partidas serão diante do Cruzeiro (12º) e Corintians (13º).

Jogos já disputados pelo Bahia como visitante na Série A:

Red Bull Bragantino 2x1 Bahia - 1ª rodada



2x1 Bahia - 1ª rodada Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada



- 3ª rodada Santos 3x0 Bahia - 5ª rodada



3x0 Bahia - 5ª rodada Internacional 2x0 Bahia - 8ª rodada



2x0 Bahia - 8ª rodada Fortaleza 0x0 Bahia - 9ª rodada



Fluminense 2x1 Bahia - 12ª rodada



2x1 Bahia - 12ª rodada Cuiabá 1x1 Bahia - 14ª rodada



Athletico-PR 2x0 Bahia - 15ª rodada



2x0 Bahia - 15ª rodada São Paulo 0x0 Bahia - 17ª rodada



Atlético-MG 1x0 Bahia - 19ª rodada



1x0 Bahia - 19ª rodada Botafogo 3x0 Bahia - 21ª rodada



Próximos jogos do Bahia como visitante na Série A: