Bahia negocia a contratação do atacante Rafael Ratão

O Bahia segue em busca de reforços e negocia a contratação do atacante Rafael Ratão, jogador de 27 anos que atua pelo Toulouse, da França. A informação foi divulgada pelo produtor de conteúdo Yuri Santana e confirmada pelo CORREIO.



Jogador de lado de campo, Rafael Ratão foi formado na base do São Paulo e no Brasil e passou por equipes como Ponte Preta, Penapolense, Boa Esporte, Náutico e Luverdende. Ele também defendeu times do Japão e Coreia do Sul.