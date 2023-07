Bahia acerta a contratação do goleiro Adriel, do Grêmio

O Bahia está perto de anunciar a chegada de mais um goleiro. O tricolor negocia a contratação de Adriel, jogador de 22 anos, que pertence ao Grêmio.



As conversas entre Bahia e Grêmio estão avançadas e o acordo deve ser oficializado nos próximos dias. Adriel já se despediu do elenco do Grêmio e é esperado em Salvador para realizar exames médicos. Ele assinará contrato de empréstimo com o Esquadrão.



Em entrevista nesta quinta-feira (20), o técnico Renato Gaúcho confirmou a negociação com o Bahia e disse que espera que Adriel repense algumas atitudes que cometeu na equipe gaúcha.