Bahia negocia a contratação do lateral uruguaio Camilo Cándido

Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Bahia negocia a contratação do lateral esquerdo Camilo Cándido, de 28 anos, que pertence ao Nacional, do Uruguai. As conversas entre o tricolor e o jogador estão avançadas e o acordo deve ser fechado nas próximas horas. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Express Futbol, e confirmada pelo CORREIO.



Camilo Cándido foi formado pelo Rampla Juniors e fez praticamente toda a carreira no futebol uruguaio. Ele passou por Juventud, Liverpool e Nacional, clube que defende atualmente. A única experiência internacional foi no San Martín, da Argentina. O atleta chegaria ao Esquadrão por empréstimo, com opção de compra.