Bahia oficializa saída de Mateus Claus e empréstimos de Dênis Júnior e Borel

Dênis Júnior renovou com o Bahia até o fim de 2026. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia oficializou, na tarde desta quinta-feira (21), a saída de Mateus Claus, assim como os empréstimos de dois jogadores. O lateral-direito Douglas Borel defenderá a Portuguesa em 2024, enquanto Dênis Júnior foi cedido ao Vila Nova por mais uma temporada. O goleiro de 25 anos, aliás, também teve a renovação de contrato confirmada pelo clube, com novo vínculo irá até o fim de 2026.



Mateus Claus estava há quatro temporadas no Esquadrão. Ele foi emprestado pelo Pelotas ao time sub-23 que disputou o Campeonato Baiano em 2020. Acabou sendo integrado ao elenco principal e, desde então, disputou 38 partidas pelo Bahia.

Em 2023, o goleiro de 29 anos entrou em campo apenas quatro vezes. Foram dois jogos pelo Campeonato Baiano, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Brasileirão. A última partida aconteceu no dia 24 de junho, quando deixou o banco de reservas para substituir Danilo Fernandes na derrota para o Fluminense, por 2x1, no Maracanã.

Já Dênis Júnior chegou ao Bahia em 2021, cedido pelo São Paulo. Após período de empréstimo, o goleiro firmou contrato em definitivo com o tricolor. Mas ficou sem espaço na equipe e, nas últimas temporadas, esteve emprestado para Confiança e Vila Nova.

Na equipe goiana, Dênis se destacou. Foi titular absoluto durante a Série B, marcando presença entre os onze primeiros em 37 rodadas da competição. Vale citar que o Vila terminou a Segundona com a defesa menos vazada - ao lado do Novorizontino -, com 30 gols sofridos.

Douglas Borel, por sua vez, tem 21 anos e é cria da da base do Bahia. Ele estreou no time principal em 2019, com apenas 16 anos. A melhor fase no clube foi em 2022, quando atuou em 34 jogos, marcou um gol e deu três assistências.

Em 2023, o jogador iniciou a temporada no grupo principal, mas, após oito partidas, foi emprestado para a Chapecoense. Pelo time catarinense, o lateral disputou 12 jogos da Série B e deu uma assistência. Fora dos planos do tricolor para 2024, defenderá a Portuguesa.