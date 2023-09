Bahia passou metade da Série A entre os cinco últimos colocados

Bahia, do técnico Renato Paiva, já passou 11 rodadas entre os cinco últimos colocados. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O empate com o Vasco foi frustrante para os planos do Bahia. Jogando em casa, o Esquadrão desperdiçou a chance de ganhar e se afastar de um rival direto da zona de rebaixamento. Segue fora do Z4, mas a situação se mantém tensa.



Com o 1x1 na Arena Fonte Nova, o tricolor chegou aos 22 pontos. Continua na 16ª posição e até abriu um ponto de vantagem em relação ao Santos, 17º colocado. O Peixe, inclusive, poderia ter ultrapassado caso vencesse o América-MG fora de casa, em jogo simultâneo. Mas, para a sorte do Bahia, perdeu por 2x0.

O drama já tem sido recorrente ao time do técnico Renato Paiva neste Brasileirão. De 22 rodadas disputadas, a equipe passou metade entre os cinco últimos da tabela: 11. Ficou dentro da zona em três rodadas e no 16º lugar em oito.

Os primeiros indícios dessa briga vieram ainda na 2ª rodada. Na época, o Bahia acumulava derrotas para Red Bull Bragantino e Botafogo, ambas por 2x1, e terminava na 18ª colocação, sem pontos somados.

Na sequência, os triunfos sobre Vasco (1x0) e Coritiba (3x1) deram fôlego e fizeram a equipe alcançar a primeira metade da tabela, na 9ª colocação. Só que o desempenho patinou mais uma vez. Ao fim da 8ª rodada, o Bahia aparecia em 16º.

O Esquadrão voltou a escapar da área perigosa graças aos empates com Fortaleza (0x0) e Cruzeiro (2x2) e ao triunfo sobre Palmeiras (1x0). Só que a ascensão pouco durou. Vieram as derrotas para Fluminense e Grêmio, ambas por 2x1, assim como o 1x1 com o Cuiabá. De novo, o Bahia caía para a 16ª posição. E, desde então, não conseguiu passar disso.

Já são nove rodadas seguidas entre os cinco últimos da Série A. O Bahia não aparece na 15ª posição ou superior desde a 14ª rodada.

Ao longo desse tempo, o tricolor ficou na zona de rebaixamento em duas rodadas: 16ª, com o empate em 0x0 com o Corinthians, em casa; e na seguinte, com o 0x0 com o São Paulo, no Morumbi. Até voltar ao 16º lugar graças ao triunfo por 3x1 com o América-MG na Fonte Nova. Desde então, estacionou. Por um lado, não desceu para o Z4. Por outro, não subiu para a 15ª colocação.

Nos próximos dias, haverá tempo para os ajustes necessários. O Brasileirão dá uma pausa por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo, e o Bahia só volta a jogar no dia 14, para enfrentar o Coritiba às 20h, no Couto Pereira, em Curitiba.

O rival é o lanterna da competição, com 14 pontos. Uma oportunidade boa para o tricolor reencontrar as vitórias e, possivelmente, se afastar do Z4.

Veja em quais rodadas o Bahia terminou entre os cinco últimos da Série A: