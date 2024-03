FORA DE CASA

Bahia pega o Caxias para quebrar tabu e garantir vaga na 3ª fase da Copa do Brasil

Esquadrão nunca venceu o adversário na história; equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), em Caxias do Sul

O Bahia vai encarar mais uma decisão. Três dias depois de ganhar o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Baiano, o Esquadrão entra em campo para defender a permanência na Copa do Brasil. Nesta terça-feira (12), às 21h30, o tricolor visita o Caxias, em confronto único, válido pela segunda fase do torneio nacional. O palco do duelo será o estádio Centenário, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quem vencer, avança. Empate no tempo regulamentar leva a decisão da vaga para os pênaltis.

O embate com o Caxias encerra a maratona de três partidas longe de Salvador em uma semana. Até agora, a sequência como visitante tem sido perfeita: 2x1 sobre o Ceará, no Castelão, pela Copa do Nordeste, e 1x0 sobre o Jequié, no Waldomiro Borges, pelo Baianão.

Esse também será o segundo confronto fora de casa do Esquadrão nesta edição da Copa do Brasil. Na primeira fase, o time goleou o Moto Club por 4x0, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, no Maranhão. Rafael Ratão, Cauly, Jean Lucas e Estupiñán estufaram a rede.

A ideia é voltar para Salvador com mais um triunfo e o passaporte carimbado para a terceira fase do mata-mata nacional. O Bahia foi eliminado seis vezes na segunda fase do torneio, cinco delas quando esse período da competição ainda era decidido em dois confrontos.

A última vez que o Esquadrão caiu nessa etapa foi em 2017, diante do Paraná. A disputa da vaga já era em jogo único, e o tricolor se deu mal ao perder por 2x0, na Vila Capanema.

Desde então, o clube não foi mais eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Chegou a avançar três vezes até as quartas, em 2018, 2019 e 2023, repetindo sua melhor campanha na história. Mas foi eliminado nas ocasiões por Palmeiras e Grêmio (duas vezes). Em 2021 e 2022, alcançou as oitavas, mas viu a classificação ficar com o Atlético-MG e Athletico-PR, respectivamente. Já em 2020, o Bahia decepcionou, caindo ainda na estreia para o River-PI.

Jejum

Para seguir vivo na Copa do Brasil 2024, porém, será preciso acabar com um tabu: o tricolor nunca venceu o Caxias na história. A amostra, porém, é pequena. Afinal, as equipes se enfrentaram apenas três vezes até aqui, com duas vitórias gaúchas e um empate.

A última vez que os dois clubes mediram forças foi há quase 20 anos, na Série B de 2005 - ano em que ambos foram rebaixados à terceira divisão. O Grená ganhou aquela partida por 2x1. Antes, havia vencido na Segundona de 2004, por 1x0. Já o primeiro encontro foi disputado pelo Brasileirão de 1978, e terminou em 1x1.

Projetando o importante duelo, o técnico Rogério Ceni voltou a adotar o tradicional rodízio de jogadores para enfrentar o Jequié, no sábado passado. Preservou suas principais peças e sequer relacionou Cauly e Everton Ribeiro, ambos com cansaço muscular, assim como o zagueiro Cuesta.

Outros atletas importantes, ainda que tenham entrado na partida, conseguiram descansar pelo menos 45 minutos. Foram os casos de Caio Alexandre, Jean Lucas e Thaciano.

Para encarar o Caxias, a tendência é que Ceni opte por uma escalação com força máxima. Uma dúvida fica por conta da lateral-esquerda. Rezende tem sido usado na posição, mas foi o único a ser titular nos últimos dois jogos do Bahia. Desta forma, Juba pode ser o escolhido diante do Caxias. No ataque, Ademir e Everaldo disputam a vaga ao lado de Thaciano.