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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 19:31
Sob os olhares do treinador espanhol Pep Guardiola, que assistiu ao jogo de um camarote na Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu de 1 a 0 para o Coritiba na noite deste sábado (21), em Salvador, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Bahia perde de 1 a 0 para o Coritiba
O único gol da partida saiu aos 28 minutos do segundo tempo, marcado pelo atacante Breno Lopes. A jogada chegou a passar pelo VAR, mas o juiz confirmou o gol do time paranaense.
Guardiola veio ao Brasil como embaixador do Grupo City, empresa que administra o futebol do Bahia, e chegou ao estádio vestindo a camisa do clube baiano. Antes de a bola rolar, ele conheceu o museu do time e conversou com crianças de um projeto social.
Com o resultado em casa, o Bahia permanece com 54 pontos na tabela de classificação. Já o Coritiba chega aos 45 pontos e se afasta da zona de rebaixamento.