O empate com gosto de derrota para o Grêmio, na Copa do Brasil, ficou no passado e o Bahia mira agora o confronto o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será neste sábado (8), às 16h, na Arena Pantanal. No duelo, o tricolor terá um desfalque e dois retornos.



O lateral direito Cicinho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio por 2x1, e está suspenso. No setor, o Bahia conta com o garoto André.



Recém contratado pelo Esquadrão, o lateral direito Gilberto ainda está na fase de realização de exames e mesmo que seja anunciado e regularizado nos próximos dias, dificilmente ele será relacionado para a partida.