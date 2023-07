Um dos pilares do Bahia, Thaciano está fora da partida contra o Grêmio. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Sem tempo para perder, o Bahia já está de olho em mais um confronto com o Grêmio. Nesta terça-feira (4), as equipes se enfrentam na Fonte Nova, às 21h, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O tricolor tem dois desfalques importantes para o duelo.



Como atuaram por outros clubes na Copa do Brasil deste ano, o meia Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti estão fora da partida. Thaciano, inclusive, jogou pelo próprio Grêmio na primeira fase da competição.

Para a vaga do meia, Renato Paiva tem como opções mais prováveis Lucas Mugni e Daniel. Após a derrota para o Grêmio no último sábado, o treinador indicou que Daniel deve ser o escolhido. O camisa 10 tem negociação com o Fluminense e pode deixar o clube baiano nos próximos dias.

Já na posição de Mingotti, Everaldo será o substituto. Artilheiro do time na temporada com 11 gols, ele perdeu espaço nos três últimos jogos, mas formará dupla com Kayky.