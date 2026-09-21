DESPEDIDA

Bahia perde para o Corinthians fora de casa e dá adeus ao Brasileirão Feminino

Tricolor foi superado pela equipe paulista na semifinal; alvinegro fará clássico com o São Paulo na decisão

Miro Palma

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 23:35

Mila Santos tenta escapar da marcação de Jhonson Crédito: Anderson Romão/ Estadão Conteúdo

O Bahia se esforçou muito, mas foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino na noite de segunda-feira (21). Jogando na Neo Química Arena, em São Paulo, as Mulheres de Aço perderam por 1x0. Na ida, o tricolor já havia sido derrotado pelo mesmo placar. Agora, o alvinegro vai encarar o rival São Paulo na decisão.

Com a missão complicada de vencer as paulistas como visitante, o Bahia adotou uma postura mais ofensiva, com posse de bola e marcação alta. O problema disso foram os espaços deixados para o ataque corintiano.

Nos primeiros 20 minutos de bola rolando, as melhores oportunidades foram do time alvinegro. Jhonson, Belén Aquino e Gabi Zanotti, no entanto, desperdiçaram. Em cobrança de falta, Belén Aquino assustou e acertou a trave da goleira Yanne.

Nervoso em campo, o Bahia encontrou dificuldades para encontrar espaços. Na hora de buscar a finalização, o time pecava nas escolhas e não conseguia levar perigo.

Com isso, as donas da casa começaram a empilhar oportunidades em contra-ataques, principalmente com a atacante Jhonson, que chutou torto duas vezes logo após chegar de cara.

Apesar disso, as coisas melhoraram a partir dos 33 minutos da etapa inicial. Thaís Regina, capitã do Corinthians, atingiu Wendy com uma solada na canela e foi expulsa após a revisão do VAR.

Com uma jogadora a mais em campo, o Esquadrão passou a tocar a bola com mais velocidade para encontrar alternativas. Aos 40 minutos, Roque mandou para a área e Angela, de cabeça, tirou tinta do travessão.

Tudo parecia perfeito, mas uma falha da goleira Yanne deu um verdadeiro banho de água fria. Duda Sampaio cobrou falta pelo lado de campo direto no gol, Yanne soltou para o meio da área e Jhonson mandou uma bomba para abrir o placar aos 44 minutos.

E por muito pouco o Corinthians não ampliou o placar ainda no primeiro tempo. Tamires apareceu livre duas vezes. Na primeira, chutou para fora. Depois, mandou cruzado para uma boa defesa da goleira tricolor.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, Maia Rodrigues e Suelen entraram nas vagas de Dan e Isa Fernandes, respectivamente.

Mas a primeira boa chance veio do lado adversário... Jhonson aproveitou a bobeada da zaga do Bahia e acertou o travessão de Yanne.

O Bahia tinha uma jogadora a mais em campo, mas não parecia, pois a defesa sempre deixava espaços. Yanne pegou uma bomba de fora da área de Duda Sampaio. Enquanto isso, o tricolor teimava em errar passes decisivos.

O panorama da partida seguiu o mesmo, com o Corinthians criando as melhores oportunidades e não fazendo o segundo gol graças a Yanne, que fez boas defesas. Agora, resta ao Esquadrão a disputa do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil na temporada.

Ficha Técnica: Corinthians 1x0 Bahia - Semifinal do Brasileirão Feminino (jogo de volta)

Corinthians: Nicole, Thaís Regina, Duda Mineira e Thaís Ferreira; Gi Fernandes (Andressa Alves), Duda Sampaio, Vic Albuquerque (Ariel Godoi), Belén Aquino (Day Rodríguez) e Tamires; Gabi Zanotti (Jaque Ribeiro) e Jhonson (Gisela Robledo). Técnica: Emily Lima

Bahia: Yanne, Dan (Maia Rodrigues), Isa Fernandes (Suelen), Tchula e Mila Santos (Ellen); Angela (Gica), Raquel (Dany Silva) e Taty Sena; Cássia, Roque e Wendy. Técnico: Felipe Freitas

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo

Gol: Jhonson, aos 44 minutos do 1º Tempo

Cartão amarelo: Gi Fernandes e Belén Aquino; Dan, Roque, Isa Fernandes e Wendy

Cartão vermelho: Thaís Regina

Público: 9.551 pagantes

Renda: R$ 194.830,00

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE), auxiliada por Fernanda Kruger (MT) e Elaise Santana Ferreira (PE)