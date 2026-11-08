MULHERES DE AÇO

Bahia perde para o Flamengo e é eliminado da Copa do Brasil Feminina

Mulheres de Aço fizeram dois gols no Rio de Janeiro, mas foram derrotadas por 3 a 2 e ficaram fora da decisão pelo segundo ano consecutivo

Mariana Rios

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18:51

Flamengo x Bahia, semifinal (volta) da Copa do Brasil Feminina Crédito: Vinicius Gentil/EC Bahia

A participação do Bahia na Copa do Brasil Feminina terminou na semifinal. As Mulheres de Aço perderam por 3 a 2 para o Flamengo, na noite de sábado (7), no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e deram adeus à competição. O primeiro confronto entre as equipes terminou empatado em 0 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Flamengo abriu o placar com um golaço de Núbia. A zagueira arriscou uma finalização do meio de campo e encobriu a goleira do Bahia. Ainda no primeiro tempo, Cássia converteu uma cobrança de pênalti e deixou tudo igual.

Confira lances da derrota do Bahia para o Flamengo na Copa do Brasil Feminina 1 de 17

Na volta do intervalo, Fernanda aproveitou o rebote da goleira para colocar o time carioca novamente em vantagem. Aos 38 minutos, Sandoval ampliou para o Flamengo. O Bahia ainda diminuiu aos 42, com Ellen Santana, que contou com uma falha da goleira Vivi Holzel, mas não conseguiu buscar o empate.

Com o resultado, o Flamengo garantiu presença na final da Copa do Brasil Feminina pela primeira vez. O time carioca vai enfrentar o Internacional, que eliminou o Red Bull Bragantino neste domingo (8), na outra semifinal.