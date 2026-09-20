PIVETES DE AÇO

Bahia perde para o Fortaleza no jogo de ida e precisa reverter vantagem no jogo de volta da final do Nordeste Sub-20

Pivetes de Aço sofrem derrota por 1x0 em Fortaleza e terão que buscar a virada em Feira de Santana para conquistar o título

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:46

Bahia foi derrotado no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Crédito: Vanderlene Terto

O Bahia terá que buscar a reação em casa para conquistar o título da Copa do Nordeste Sub-20. Neste domingo (20), os Pivetes de Aço perderam por 1x0 para o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de ida da decisão.

O resultado coloca o time baiano em desvantagem para a partida de volta, no próximo sábado (26), às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Para ficar com a taça no tempo regulamentar, o Bahia precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso consiga apenas um gol de vantagem, a definição do campeão será nos pênaltis.

O JOGO

O único gol do confronto foi marcado por Lucas Emanoel, aos 13 minutos do primeiro tempo. Antes disso, porém, o Bahia havia criado as primeiras oportunidades da partida.

Logo aos quatro minutos, Roger recebeu na intermediária e tentou a finalização colocada, mas mandou para fora. Na sequência, o meia ainda apareceu em cobrança de escanteio e tentou completar a jogada de letra, mas a defesa do Fortaleza conseguiu afastar.

Ainda na primeira etapa, o Fortaleza chegou a ter um pênalti marcado a seu favor aos 27 minutos. Após revisão no vídeo, no entanto, a arbitragem voltou atrás na decisão e determinou a sequência da partida.

Na etapa final, o Bahia aumentou a busca pelo empate. Aos 20 minutos, Gerald apareceu na área para completar uma cobrança de escanteio de cabeça, mas a bola passou perto da meta adversária.

Já aos 43 minutos, Dyllan recebeu passe de Sidney dentro da área e finalizou muito próximo da trave. O Bahia, porém, não conseguiu encontrar o caminho do gol e terminou o confronto derrotado.

Nos instantes finais, Fernando Gabriel ainda foi expulso e deixou a equipe baiana com um jogador a menos.

Escalação do Bahia