Bahia perde para o Fortaleza no jogo de ida e precisa reverter vantagem no jogo de volta da final do Nordeste Sub-20

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:46
O Bahia terá que buscar a reação em casa para conquistar o título da Copa do Nordeste Sub-20. Neste domingo (20), os Pivetes de Aço perderam por 1x0 para o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pelo jogo de ida da decisão.
O resultado coloca o time baiano em desvantagem para a partida de volta, no próximo sábado (26), às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Para ficar com a taça no tempo regulamentar, o Bahia precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença. Caso consiga apenas um gol de vantagem, a definição do campeão será nos pênaltis.
O único gol do confronto foi marcado por Lucas Emanoel, aos 13 minutos do primeiro tempo. Antes disso, porém, o Bahia havia criado as primeiras oportunidades da partida.
Logo aos quatro minutos, Roger recebeu na intermediária e tentou a finalização colocada, mas mandou para fora. Na sequência, o meia ainda apareceu em cobrança de escanteio e tentou completar a jogada de letra, mas a defesa do Fortaleza conseguiu afastar.
Ainda na primeira etapa, o Fortaleza chegou a ter um pênalti marcado a seu favor aos 27 minutos. Após revisão no vídeo, no entanto, a arbitragem voltou atrás na decisão e determinou a sequência da partida.
Na etapa final, o Bahia aumentou a busca pelo empate. Aos 20 minutos, Gerald apareceu na área para completar uma cobrança de escanteio de cabeça, mas a bola passou perto da meta adversária.
Já aos 43 minutos, Dyllan recebeu passe de Sidney dentro da área e finalizou muito próximo da trave. O Bahia, porém, não conseguiu encontrar o caminho do gol e terminou o confronto derrotado.
Nos instantes finais, Fernando Gabriel ainda foi expulso e deixou a equipe baiana com um jogador a menos.
O técnico Leonardo Galbes iniciou a partida com Iuri; Wendel, Gerald, Saymon e Santana; Sidney, Pedrinho, David Martins e Roger; Carioca e Dell. Ao longo do jogo, Emerson, Fernando Gabriel, Lyan, Fred, Dyllan e Ryan Nascimento entraram em campo.