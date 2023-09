Bahia perde zagueiro para jogo contra o Coritiba, fora de casa

O técnico Renato Paiva perdeu um zagueiro para o próximo jogo do Bahia na Série A. Vitor Hugo recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1x1 com o Vasco, na noite de domingo (3), e terá que cumprir suspensão. O Esquadrão só volta a entrar em campo no dia 14, contra o Coritiba, fora de casa.



Para o lugar de Vitor Hugo, o mais cotado é Gabriel Xavier. Formado na base do Bahia, o defensor de 22 anos chegou a ser titular em algumas partidas, mas acabou perdendo espaço na equipe. Ele não joga desde o dia 30 de julho, no empate em 0x0 com o São Paulo, no Morumbi.