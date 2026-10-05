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Bahia pode conseguir vaga direta na Libertadores mesmo fora do G-4; veja os cenários

Atualmente em 5º lugar, o Esquadrão pode garantir uma vaga na fase de grupos mesmo sem subir na tabela e até terminar o Brasileirão na 6ª colocação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 20:24

Letícia Martins/ECB
Letícia Martins/ECB Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia está perto de voltar aos gramados depois de mais de duas semanas sem compromissos oficiais por causa da "super" Data Fifa. Nesta quinta-feira (8), às 21h30, o Esquadrão enfrenta o Palmeiras, no Nubank Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o objetivo de garantir uma vaga direta na Copa Libertadores, o Tricolor quer retomar a competição somando três pontos, mas sabe que pode alcançar essa meta mesmo sem terminar o campeonato no G-4. 

Pelo regulamento atual, os quatro primeiros colocados da Série A garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto o 5º colocado vai para a fase preliminar. O Bahia ocupa justamente a 5ª posição, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, que fecha o G-4. 

Se o campeonato terminasse hoje, o Esquadrão disputaria a pré-Libertadores pela terceira temporada consecutiva. Esse cenário, porém, pode mudar. O Bahia pode conquistar a vaga direta sem subir nenhuma posição e até mesmo terminando uma colocação abaixo da atual. Isso acontece por causa do efeito cascata na distribuição das vagas. Quando um clube se classifica para a Libertadores por mais de um caminho, a vaga que sobra é repassada adiante. 

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Athletico-PR 2x1 Bahia - 28ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
1 de 28
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

O caminho mais simples passa pela própria Libertadores, cujo campeão tem vaga garantida na edição seguinte. Flamengo, Palmeiras e Fluminense, atualmente 1º, 2º e 4º colocados do Brasileirão, seguem vivos no torneio continental. Basta que um deles conquiste o título e termine o campeonato nacional no G-4 para que a vaga excedente desça na tabela e a 5ª colocação passe a valer vaga direta na fase de grupos. 

O Bahia pode até se classificar direto terminando em 6º, mas, para isso, também dependeria da Copa do Brasil. Pelo novo regulamento, o campeão da competição nacional ganha vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e o vice vai para a fase preliminar. Se o campeão já estiver classificado por outro caminho, a vaga direta passa para o vice. Só quando os dois finalistas já tiverem vaga garantida é que ela desce para o melhor colocado do Brasileirão ainda sem classificação. 

É aí que entra o cenário favorável ao Bahia: uma final entre Palmeiras e Atlético-MG, que enfrenta o Grêmio na semifinal e ocupa hoje o 8º lugar no Brasileirão. Como o Palmeiras está no G-4, a vaga da Copa do Brasil chegaria à tabela se o Galo também já estivesse classificado, seja por terminar o Brasileirão na zona de classificação direta, seja por conquistar a Copa Sul-Americana. Nesse caso, independentemente de quem levantar a taça, a zona de classificação direta se ampliaria para o G-6, desde que um brasileiro também conquiste a Libertadores. 

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Classificar-se direto terminando em 6º é o cenário mais improvável. Já a vaga terminando em 5º é bem mais possível, não só por depender de menos fatores externos, mas também pelo desempenho do próprio Bahia. Com 54,7% de aproveitamento no Brasileirão, se repetir esse rendimento nas dez rodadas restantes, o Esquadrão somaria cerca de 16 pontos e terminaria a competição com 62. Seria a maior pontuação da história do clube na era dos pontos corridos e deixaria o time na briga direta pela 5ª colocação. 

Nas 20 edições do Brasileirão disputadas no formato de pontos corridos com 20 clubes, entre 2006 e 2025, quem alcançou 62 pontos terminou, em média, na 5ª colocação. É preciso, porém, ficar atento à tendência mais recente. Nas três últimas edições, uma campanha com essa pontuação colocaria o time entre a 6ª e a 7ª posição, o que mostra que o nível de exigência na parte de cima da tabela tem aumentado. 

Sem querer depender de contas ou de fatores externos, o Bahia sabe que precisa somar pontos. Foi com esse objetivo que o elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, após folgar no domingo (4), para dar sequência à preparação para o duelo com o Palmeiras. Ao todo, o Esquadrão já realizou oito treinos visando à partida e encerrará a preparação com mais duas atividades na Cidade Tricolor, nesta terça-feira (6) e na quarta-feira (7). 

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Bahia Libertadores

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