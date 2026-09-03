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Bahia pode estabelecer marca histórica no Brasileirão contra o Bragantino

Esquadrão está invicto há nove rodadas e precisa evitar a derrota em Bragança Paulista para alcançar maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:21

Bahia está há nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro
Bahia está há nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Ribeiro/ECB

Até pouco tempo atrás, a torcida do Bahia estava na bronca com o time, que vivia uma sequência incômoda de cinco empates consecutivos. Agora, porém, após os triunfos sobre Vitória e Internacional nas últimas duas rodadas, o Esquadrão está muito perto de estabelecer um recorde histórico: a maior sequência invicta do clube na Série A na era dos pontos corridos.

Com a vitória por 2x0 no Barradão e o triunfo por 3x2 na Arena Fonte Nova, além de encerrar a série de empates, o time comandado por Rogério Ceni ampliou para nove rodadas a sequência de invencibilidade no Brasileirão. O período também conta com os triunfos sobre Botafogo e Chapecoense.

A marca já foi alcançada pelo Bahia em outras duas oportunidades desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

A primeira vez foi em 2019, sob o comando de Roger Machado. Na ocasião, o Tricolor acumulou quatro vitórias e cinco empates, exatamente o mesmo desempenho registrado na atual sequência. A segunda aconteceu no ano passado, quando o clube ficou nove partidas sem perder, com seis vitórias e três empates, entre 31 de maio e 24 de agosto.

A atual sequência do Esquadrão é, inclusive, a segunda maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Bahia está atrás apenas do Athletico-PR, que não perde há dez rodadas, com seis vitórias e quatro empates no período.

O Bahia terá a oportunidade de manter a sequência e estabelecer um novo recorde na era dos pontos corridos neste sábado (4), contra o RB Bragantino, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão.

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Top-3 de todos os tempos

Caso deixe Bragança Paulista sem perder, o Bahia chegará a dez partidas consecutivas de invencibilidade e alcançará a terceira maior sequência da história do clube no Campeonato Brasileiro considerando também a era antes dos pontos corridos.

Em 1985, o Bahia também passou dez jogos sem sofrer uma derrota na competição. Antes, em 1976, foram 11 jogos de invencibilidade. Enquanto a maior sequência invicta foi alcançada em 1986, quando o clube chegou a 16 partidas consecutivas sem perder.

Libertadores

Além das marcas históricas, o Bahia tem outra razão para buscar não apenas o empate, mas também a vitória diante do Bragantino: a disputa por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Na quinta colocação, com 40 pontos, o Esquadrão está apenas dois pontos atrás do Fluminense, que ocupa o quarto lugar.

Com uma vitória sobre a equipe paulista, o Bahia poderá entrar na zona de classificação direta para a Libertadores caso o Fluminense não vença o Vasco no Maracanã, também neste sábado (4), às 21h.

De olho nesse objetivo, o elenco tricolor treinou pelo terceiro dia consecutivo no CT Evaristo de Macedo na tarde desta quinta-feira (3). Nesta sexta-feira (4), a equipe realizará o último trabalho na Cidade Tricolor antes da partida contra o Bragantino.

Tags:

Bahia

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