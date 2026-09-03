RECORDE

Bahia pode estabelecer marca histórica no Brasileirão contra o Bragantino

Esquadrão está invicto há nove rodadas e precisa evitar a derrota em Bragança Paulista para alcançar maior sequência invicta do clube na era dos pontos corridos

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:21

Bahia está há nove jogos sem perder no Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Ribeiro/ECB

Até pouco tempo atrás, a torcida do Bahia estava na bronca com o time, que vivia uma sequência incômoda de cinco empates consecutivos. Agora, porém, após os triunfos sobre Vitória e Internacional nas últimas duas rodadas, o Esquadrão está muito perto de estabelecer um recorde histórico: a maior sequência invicta do clube na Série A na era dos pontos corridos.

Com a vitória por 2x0 no Barradão e o triunfo por 3x2 na Arena Fonte Nova, além de encerrar a série de empates, o time comandado por Rogério Ceni ampliou para nove rodadas a sequência de invencibilidade no Brasileirão. O período também conta com os triunfos sobre Botafogo e Chapecoense.

A marca já foi alcançada pelo Bahia em outras duas oportunidades desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 25

A primeira vez foi em 2019, sob o comando de Roger Machado. Na ocasião, o Tricolor acumulou quatro vitórias e cinco empates, exatamente o mesmo desempenho registrado na atual sequência. A segunda aconteceu no ano passado, quando o clube ficou nove partidas sem perder, com seis vitórias e três empates, entre 31 de maio e 24 de agosto.

A atual sequência do Esquadrão é, inclusive, a segunda maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro. O Bahia está atrás apenas do Athletico-PR, que não perde há dez rodadas, com seis vitórias e quatro empates no período.

O Bahia terá a oportunidade de manter a sequência e estabelecer um novo recorde na era dos pontos corridos neste sábado (4), contra o RB Bragantino, às 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Top-3 de todos os tempos

Caso deixe Bragança Paulista sem perder, o Bahia chegará a dez partidas consecutivas de invencibilidade e alcançará a terceira maior sequência da história do clube no Campeonato Brasileiro considerando também a era antes dos pontos corridos.

Em 1985, o Bahia também passou dez jogos sem sofrer uma derrota na competição. Antes, em 1976, foram 11 jogos de invencibilidade. Enquanto a maior sequência invicta foi alcançada em 1986, quando o clube chegou a 16 partidas consecutivas sem perder.

Libertadores

Além das marcas históricas, o Bahia tem outra razão para buscar não apenas o empate, mas também a vitória diante do Bragantino: a disputa por uma vaga no G-4 do Brasileirão. Na quinta colocação, com 40 pontos, o Esquadrão está apenas dois pontos atrás do Fluminense, que ocupa o quarto lugar.

Com uma vitória sobre a equipe paulista, o Bahia poderá entrar na zona de classificação direta para a Libertadores caso o Fluminense não vença o Vasco no Maracanã, também neste sábado (4), às 21h.