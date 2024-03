COPA DO NORDESTE

Bahia pode ter até quatro novidades em relação ao primeiro Ba-Vi; veja provável escalação

Tricolor terá mudanças na defesa em clássico contra o Vitória

Gabriel Rodrigues

Publicado em 19 de março de 2024 às 14:56

Tricolor encara o Vitória nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova Crédito: Tiago Caldas /EC Bahia

Em busca de uma revanche no segundo clássico Ba-Vi do ano, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, o Bahia terá mudanças na sua escalação em relação ao primeiro confronto com o Vitória, no dia 18 de fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Baiano.

Rogério Ceni não confirma a escalação, mas existe a possibilidade do treinador escalar até quatro peças que não estiveram em campo na derrota por 3x2, no Barradão.

A primeira alteração será no gol. Ceni tem realizado um rodízio na posição, enquanto Adriel joga as partidas do Campeonato Baiano, Marcos Felipe tem sido o titular na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Sendo assim, o camisa 22 voltará ao time.

Ainda na defesa, Victor Cuesta jogará o seu primeiro Ba-Vi. No clássico do Barradão, ele tinha poucos dias no clube e do banco de reservas viu David Duarte atuar ao lado de Kanu. Desde então, o argentino se consolidou como titular.

As novidades na equipe podem aumentar caso Rogério Ceni opte por começar o jogo com Biel e Oscar Estupiñan no ataque. O primeiro desfalcou o clube por conta de uma gripe. Já o colombiano, que marcou três gols na goleada por 4x1 sobre o Jequié, na semifinal do estadual, ficou no banco e não foi utilizado.

Uma provável escalação do Bahia tem:

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Biel (Everaldo ou Ademir) e Thaciano.

AUSÊNCIAS

O Bahia teria uma estreia certa em clássicos, mas o lateral esquerdo Arias foi convocado pela seleção colombiana para os amistosos contra Espanha e Romênia e vai desfalcar o Esquadrão. Dessa forma, Gilberto ficará com a posição do lado direito.

Além de Arias, os laterais Cicinho, Ryan, o volante Sidney e o meia Roger Gabriel estão machucados e serão ausências na lista de relacionados.