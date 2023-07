Bahia pode ter reforços no ataque e defesa contra o São Paulo

De olho na partida contra o São Paulo, marcada para este domingo (30), às 11h, no Morumbi, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta quarta-feira (26). Para o confronto no Brasileirão, o time pode ter reforços.



A principal novidade do dia foi o retorno do zagueiro David Duarte. Ele passou por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, mas está recuperado e treinou normalmente com os companheiros pela primeira vez desde que se lesionou, em junho.