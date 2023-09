Bahia vive situação delicada no Brasileirão e pode entrar na zona de rebaixamento. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Apesar da folga de 11 dias no Campeonato Brasileiro, o Bahia corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. Nesta segunda-feira (25), o tricolor terá que ligar o secador contra o Vasco, que visita o América-MG, às 20h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 15ª rodada.



O duelo direto entre clubes que estão no Z4 interessa muito ao Bahia. A vitória sobre o Coritiba, na rodada passada, deixou o Vasco com 23 pontos, na 18ª colocação. Se vencer o vice-lanterna América-MG, o cruzmaltino chegará aos 26. Pontuação suficiente para sair da zona e empurrar o Esquadrão, atual 16º, com 25.

Por isso, o cenário ideal para o tricolor é um triunfo do América-MG. O Coelho tem apenas 17 pontos e, se vencer, ficará distante cinco pontos do Bahia. Os mineiros estão há dois jogos sem ganhar e vêm de derrota em casa para o Red Bull Bragantino, por 2x0.

Em luta na parte de baixo da tabela desde o início do Brasileirão, o clube baiano figurou na zona de rebaixamento após somente três rodadas: 2ª, 16ª e 17ª.

De acordo com os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente o Bahia tem 41,2% de risco de ser rebaixado. Lanterna, o Coritiba lidera a estatística, com 96,1% de chance. Na sequência aparecem América-MG (89,5%) e Santos (53,2%).

Apesar de estar na zona, o Vasco apresenta risco menor do que o Esquadrão. As chances são de 35,5%. A elaboração das probabilidades leva em consideração o número de partidas disputadas, os resultados recentes e a sequência de adversários. A estatística é atualizada a cada rodada.

Os matemáticos estimam ainda que, com 45 pontos, o risco de ser rebaixado é de apenas 1,4%. Historicamente, esse é o número ‘mágico’ buscado pelas equipes que tentam escapar da queda para a Série B.

Tomando tal pontuação como parâmetro, o Bahia precisa de mais 20 pontos dos 42 que ainda disputará, o que representa um aproveitamento de 47,6%. Atualmente o desempenho do time na Série A é de 34%.

DESAFIO

A missão de manter o tricolor na primeira divisão no ano de estreia da parceria com o Grupo City e de quase R$ 100 milhões em investimentos na montagem do elenco está sob comando de Rogério Ceni. Ele foi o escolhido para substituir Renato Paiva, que pediu demissão.

Depois de uma boa vitória sobre o Coritiba na estreia (4x2), fora de casa, e da derrota de virada para o Santos (2x1) na Fonte Nova, Ceni sabe que precisará fazer mudanças para ajustar o Bahia ao seu estilo de jogo.

“[Precisa] Ser um time mais ajustado, compacto, tentar diminuir os contra-ataques. Time de transição que tem jogadores de velocidade e perde a bola de maneira rápida não fica pronto para se defender. Evoluir os trabalhos de defesa todos os dias e torcer para a bola entrar. Futebol não é ciência exata, não se explica, a bola tem que entrar. Temos que fazer de tudo para facilitar, e jogador tem que ter tranquilidade, público apoiar até o final. Vaias são parte do jogo, mas que apoiem até o final porque é esse grupo que pode manter o Bahia na primeira divisão”, disse Ceni na sua primeira entrevista no clube.