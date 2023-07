A eliminação do Bahia para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil vai demorar para ser digerida pelos tricolores. O time baiano ficou perto de conquistar a vaga inédita na semifinal, mas foi derrotado nos pênaltis por 4x3. Apesar da queda, internamente o clube quer usar a atuação no Rio Grande do Sul como motivação para a sequência da temporada.



A partir de agora, o Bahia tem apenas o Campeonato Brasileiro para se preocupar. E vive má fase no torneio. Em 14 jogos, venceu somente três, e o aproveitamento geral de 30% reflete diretamente na tabela de classificação. A equipe está na 16ª posição, só dois pontos à frente do Goiás, que abre a zona de rebaixamento.