PERTO DO RETORNO

Bahia recebe boa notícia no departamento médico durante pausa da Série A

Jogador que desfalcou o Esquadrão nas últimas duas partidas iniciou uma nova etapa da recuperação e já realizou trabalho físico no campo

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:45

Michel Araújo iniciou o preocesso de transição fisíca Crédito: Letícia Martins/ECB

Aproveitando o período sem jogos por conta da Data Fifa, o Bahia realizou mais um treino nesta quarta-feira (23), no CT Evaristo de Macedo. A principal novidade da atividade foi o meia Michel Araújo, que iniciou o processo de transição física após se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Michel Araújo desfalcou o Bahia nas duas últimas partidas, contra Remo e Athletico-PR, por conta da lesão. Nesta quarta, o meia realizou um trabalho físico no campo e deu o primeiro passo no processo de retorno aos treinamentos com o restante do elenco. Na temporada, Michel Araújo soma 22 jogos pelo Bahia, sendo três como titular, com um gol e duas assistências.

Momentos de Michel Araújo pelo Bahia 1 de 5

O restante do elenco participou de atividades técnicas e táticas. Na primeira parte do treinamento, realizada no campo 2, os jogadores foram divididos em duas equipes, com metade do grupo participando por vez, para trabalhos de posse de bola e construção de jogadas. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões comandaram uma atividade tática.

O goleiro Léo Vieira foi o único jogador que permaneceu entregue ao departamento médico. O atleta segue em tratamento de uma lesão no joelho.