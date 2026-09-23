Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia recebe boa notícia no departamento médico durante pausa da Série A

Jogador que desfalcou o Esquadrão nas últimas duas partidas iniciou uma nova etapa da recuperação e já realizou trabalho físico no campo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:45

Michel Araújo iniciou o preocesso de transição fisíca
Michel Araújo iniciou o preocesso de transição fisíca Crédito: Letícia Martins/ECB

Aproveitando o período sem jogos por conta da Data Fifa, o Bahia realizou mais um treino nesta quarta-feira (23), no CT Evaristo de Macedo. A principal novidade da atividade foi o meia Michel Araújo, que iniciou o processo de transição física após se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Michel Araújo desfalcou o Bahia nas duas últimas partidas, contra Remo e Athletico-PR, por conta da lesão. Nesta quarta, o meia realizou um trabalho físico no campo e deu o primeiro passo no processo de retorno aos treinamentos com o restante do elenco. Na temporada, Michel Araújo soma 22 jogos pelo Bahia, sendo três como titular, com um gol e duas assistências.

Momentos de Michel Araújo pelo Bahia

Michel Araújo marcando no Ba-Vi por Arisson Marinho/CORREIO
Michel Araújo em ação pelo Esquadrão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Michel Araújo em entrevista coletiva por Divulgação/EC Bahia
Michel Araújo comemorando gol marcado  por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Michel Araújo celebrando gol contra o Paysandu  por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 5
Michel Araújo marcando no Ba-Vi por Arisson Marinho/CORREIO

O restante do elenco participou de atividades técnicas e táticas. Na primeira parte do treinamento, realizada no campo 2, os jogadores foram divididos em duas equipes, com metade do grupo participando por vez, para trabalhos de posse de bola e construção de jogadas. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões comandaram uma atividade tática.

O goleiro Léo Vieira foi o único jogador que permaneceu entregue ao departamento médico. O atleta segue em tratamento de uma lesão no joelho.

Leia mais

Imagem - Veja que jogadores da dupla BaVi podem se naturalizar brasileiros após nova regra

Veja que jogadores da dupla BaVi podem se naturalizar brasileiros após nova regra

Imagem - Yanne, goleira do Bahia, é convocada para amistosos da Seleção Brasileira feminina

Yanne, goleira do Bahia, é convocada para amistosos da Seleção Brasileira feminina

Imagem - Aprimorar a defesa e preparar reforços: como o Bahia pode aproveitar a pausa na Série A

Aprimorar a defesa e preparar reforços: como o Bahia pode aproveitar a pausa na Série A

A atividade desta quarta-feira foi a última do Bahia nesta semana. O elenco terá quatro dias de folga e voltará à Cidade Tricolor na próxima segunda-feira (28), quando dará sequência à preparação para enfrentar o Palmeiras, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão atualmente se encontra na 5ª colocação da Série A, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, equipe que abre o G-4.

Tags:

Bahia Michel Araújo

Mais recentes

Imagem - Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus
Imagem - Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial

Atacante do Vitória fica a um gol de craque do Barcelona em ranking de artilharia mundial
Imagem - 'Não existe jogo amistoso', diz Ancelotti sobre confronto contra a Índia

'Não existe jogo amistoso', diz Ancelotti sobre confronto contra a Índia