Bahia recebe boa notícia no departamento médico durante pausa da Série A

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16:45
Aproveitando o período sem jogos por conta da Data Fifa, o Bahia realizou mais um treino nesta quarta-feira (23), no CT Evaristo de Macedo. A principal novidade da atividade foi o meia Michel Araújo, que iniciou o processo de transição física após se recuperar de um estiramento muscular na coxa esquerda.
Michel Araújo desfalcou o Bahia nas duas últimas partidas, contra Remo e Athletico-PR, por conta da lesão. Nesta quarta, o meia realizou um trabalho físico no campo e deu o primeiro passo no processo de retorno aos treinamentos com o restante do elenco. Na temporada, Michel Araújo soma 22 jogos pelo Bahia, sendo três como titular, com um gol e duas assistências.
Momentos de Michel Araújo pelo Bahia
O restante do elenco participou de atividades técnicas e táticas. Na primeira parte do treinamento, realizada no campo 2, os jogadores foram divididos em duas equipes, com metade do grupo participando por vez, para trabalhos de posse de bola e construção de jogadas. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões comandaram uma atividade tática.
O goleiro Léo Vieira foi o único jogador que permaneceu entregue ao departamento médico. O atleta segue em tratamento de uma lesão no joelho.
A atividade desta quarta-feira foi a última do Bahia nesta semana. O elenco terá quatro dias de folga e voltará à Cidade Tricolor na próxima segunda-feira (28), quando dará sequência à preparação para enfrentar o Palmeiras, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão atualmente se encontra na 5ª colocação da Série A, com 46 pontos, dois a menos que o Fluminense, equipe que abre o G-4.