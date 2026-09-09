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Bahia recebe Corinthians na Fonte Nova por vaga na final do Brasileirão Feminino; veja data e horário

Partida de volta será em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:40

Time do Bahia chegou a semifinal inédita
Time do Bahia chegou a semifinal inédita Crédito: Divulgação

A CBF divulgou nesta terça-feira (8) a tabela detalhada das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. Bahia, Corinthians, Flamengo e São Paulo seguem na disputa pelo título, com partidas de ida entre os dias 12 e 15 de setembro e jogos de volta programados para os dias 19 e 21.

O Bahia abre seu confronto diante do Corinthians na próxima terça-feira (15), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A definição da vaga na final ocorrerá na segunda-feira (21), também às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Na outra chave, Flamengo e São Paulo se enfrentam no sábado (12), às 16h30, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida de volta será em 19 de setembro, no mesmo horário, mas o local do mando tricolor ainda não foi definido.

As partidas terão transmissão de TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports, Ge TV, UOL e CBF TV, conforme a tabela da entidade.

Bahia e Corinthians empataram em 1 a 1 na Fonte Nova

Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
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Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia
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Bahia empatou na Fonte Nova e garantiu vaga nas quartas por Letícia Martins/Bahia

Audiência em alta

A CBF também destacou o aumento da presença do futebol feminino na televisão. Segundo dados do Ibope citados pela confederação, as transmissões das quartas de final do Brasileirão Feminino na TV Globo alcançaram 29,5 milhões de brasileiros, considerando pré-jogo, partida e pós-jogo.

Nos duelos entre Grêmio e São Paulo e Flamengo e Ferroviária, cerca de 19 milhões de pessoas acompanharam os jogos de ida e volta. O índice superou a audiência das partidas de ida das quartas de final dos dois anos anteriores e indicou crescimento de 18% entre o público feminino.

Para o diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, os dados reforçam a força da modalidade. “Os números de audiência são a prova de que existe uma demanda enorme pelo futebol feminino no Brasil. A CBF, as federações, os clubes, atletas e patrocinadores têm a responsabilidade de transformar esse interesse em um produto cada vez maior, mais estruturado e mais relevante.”

A final está prevista para 27 de setembro e 4 de outubro.

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