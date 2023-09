Bahia recebe o Santos na Fonte Nova para se manter 100% sob o comando de Ceni

Rogério Ceni em treino do Bahia na Arena Fonte Nova. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O primeiro teste de Rogério Ceni no comando do Bahia empolgou. Teve virada, chuva de gols, triunfo e fim de jejum como visitante. Agora, é a hora do técnico fazer uma nova estreia, dessa vez na Arena Fonte Nova. Querendo se manter 100% no comando do Esquadrão, o treinador terá seu segundo desafio diante de um adversário direto na luta contra o Z4.



O rival da vez será o Santos, nesta segunda-feira (17), às 20h, pela 24ª rodada do Brasileirão. Enquanto o tricolor é o 15º colocado, com 25 pontos, o Peixe é o 17º, com 21. Entre eles, está o Goiás, que também tem 25 pontos, mas fica na 16ª posição por ter saldo de gols pior que o Bahia (-4 a -10).

Esse será o terceiro e último confronto na sequência contra rivais diretos. A série começou justamente em casa, diante do Vasco, mas terminou de forma frustrante, com empate em 1x1. O resultado foi seguido pelo pedido de demissão de Renato Paiva, e Ceni chegou para assumir a equipe. Em seu primeiro compromisso, aplicou 4x2 sobre o lanterna Coritiba no Couto Pereira, em uma atuação que animou a torcida.

Agora, é a vez do Santos, de volta à Fonte. O rival vem em péssima fase, e acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos - sendo três delas seguidas. Na última sexta-feira, o Peixe perdeu o técnico Diego Aguirre, demitido. O interino Marcelo Fernandes é quem será responsável pela equipe. Apesar do momento ruim do rival, Ademir pediu atenção ao Bahia.

“Temos que manter o foco, independentemente de contra quem vamos jogar. Temos que estar 100% focados, sempre, para sair dessa situação incômoda. Vai ser um jogo difícil. A gente tem consciência do que foi feito esses dias para fazermos um grande jogo e sairmos com o triunfo”, disse o atacante.

Para a partida, a expectativa é de casa cheia. Já são mais de 40 mil ingressos garantidos, atendendo a um pedido do próprio Ceni, logo após enfrentar o Coxa. “Olá, torcedor do Bahia. Estamos esperando vocês na Fonte Nova. Vamos bater 50 mil pessoas. Contamos com o apoio de vocês. Vai ser muito importante para esse jogo contra o Santos”, falou.

As equipes, aliás, já se enfrentaram outras três vezes na atual temporada. Dois encontros aconteceram pelas oitavas de final da Copa do Brasil, com empates em 0x0, em São Paulo, e 1x1, na Fonte Nova. O Bahia ganhou nas penalidades por 4x3 e avançou às quartas - mas caiu para o Grêmio. Já no primeiro turno da Série A, vitória do alvinegro por 3x0 na Vila Belmiro.

Faltando 15 rodadas para o fim da Série A, é preciso dar o troco, garantir os três pontos em casa e abrir ainda mais distância para o Z4.

Escalações

Para encarar o Santos, Rogério Ceni precisará fazer ao menos uma mudança em relação à equipe que ganhou do Coritiba. O volante Rezende está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e será desfalque. A tendência é que o uruguaio Acevedo herde a vaga.

Por outro lado, o treinador ganha uma nova peça na zaga. Vitor Hugo, que havia sido desfalque na última partida, retorna após a suspensão automática. Com isso, Raul Gustavo deve voltar ao banco de reservas.

Assim, um possível Bahia para o jogo tem: Marcos Felipe, Gilberto, Vitor Hugo, Kanu e Camilo Cándido; Acevedo, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Everaldo e Rafael Ratão.

Pelo lado do Santos, os gringos Soteldo e Rincón devem voltar ao time titular, assim como Lucas Lima. A equipe tem dois desfalques: o volante Rodrigo Fernández está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro, enquanto o atacante Mendoza se recupera de um estiramento na panturrilha direita.