Léo Cittadini terá a missão de substituir Cauly contra o Vasco. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Adversários diretos na luta contra o rebaixamento, Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (3), na Fonte Nova, às 18h30, em um duelo de desesperados no Campeonato Brasileiro. No chamado jogo de seis pontos, o Esquadrão tenta abrir distância para o Z4 e afundar ainda mais o rival.



O Bahia inicia a rodada na 16ª colocação, com 21 pontos, empatado com o Santos, 17º, mas com vantagem no saldo de gols. O Vasco é o 18º, com 16. O cruzmaltino tem um jogo a menos na competição - que será cumprido no dia 23, contra o América-MG, em Minas.

O confronto deste domingo inicia para o Bahia uma série de três contra adversários diretos. Depois do Vasco, o time enfrenta o Coritiba, fora, e o Santos, na Fonte Nova.

O tricolor aposta na força de casa para levar a melhor sobre o concorrente. Apesar da derrota por 3x0 para o Botafogo, na rodada passada, pelo menos como mandante o Bahia pode considerar que vive um bom momento.

A equipe vem de duas vitórias, sobre América-MG e Red Bull Bragantino, e conta com o apoio da torcida para embalar o terceiro triunfo na Fonte, o que seria inédito na atual edição da Série A. Com mais de 40 mil ingressos garantidos, a expectativa é de casa cheia.

Outro trunfo é o retrospecto contra o Vasco. No primeiro turno, o Bahia levou a melhor e venceu o adversário no Rio de Janeiro. Thaciano marcou o único gol em São Januário.

Em Salvador, o Esquadrão não perde desde 2012. No período, as equipes se enfrentaram oito vezes, com seis vitórias do Bahia e dois empates. No último encontro na Fonte Nova, pela Série B do ano passado, os donos da casa venceram por 2x1.

Cauly fora

A escalação do Bahia terá uma mudança importante. Um dos destaques da equipe, o meia Cauly sofreu lesão no joelho e deve ficar afastado por pelo menos um mês.

Sem o camisa 8, Léo Cittadini é o mais cotado para herdar a função no meio-campo. Será a primeira vez dele como titular, e Cittadini garante que está pronto para o desafio.

“A responsabilidade é muito grande, sei o que o Cauly representa. Muito difícil, mas tenho que corresponder para ajudar. (...) Estou bem preparado e confiante para atuar caso necessário”, disse.