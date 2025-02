COPA DO NORDESTE

Bahia relaciona 24 jogadores para jogo contra a Juazeirense; veja a lista

Tricolor entra em campo na noite desta quarta-feira (5), em Juazeiro

O técnico Rogério Ceni relacionou 24 jogadores para o confronto com a Juazeirense, na noite desta quarta-feira (5), às 19h, no estádio Adauto Moraes, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. >