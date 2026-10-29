Bahia revela as cinco camisas finalistas do concurso do sócio 2027; veja os modelos e saiba como votar

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:03
O torcedor do Bahia já pode ajudar a definir a camisa que os sócios vão vestir em 2027. Nesta quinta-feira (29), o clube apresentou os cinco modelos finalistas do concurso “Camisa do Sócio Esquadrão 2027” e abriu a votação popular, que segue até o dia 6 de novembro.
Os desenhos que chegaram à fase final são assinados pelos torcedores Bruno Queirós, Giovanna Menezes, Jorge Moreira, Renan Rodrigues e Ricardo Feitosa. As artes foram escolhidas por um júri interno do Bahia entre centenas de propostas enviadas por torcedores durante o período de inscrições, aberto entre 13 e 21 de outubro.
Veja as cinco finalistas do concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027
A edição deste ano tem como tema “Fonte de Memórias”, uma homenagem à Fonte Nova e aos momentos marcantes vividos pelo Bahia no estádio. Todos os participantes precisaram criar as artes a partir do modelo oficial disponibilizado pelo clube, com a aplicação obrigatória do escudo tricolor e da marca do Sócio Esquadrão. Cada torcedor podia inscrever apenas um desenho.
Entre os finalistas, um nome é conhecido de quem acompanha o concurso. Giovanna Menezes venceu a edição anterior, que teve como tema “Meu Bahêa, Minha Seleção”, em referência à Copa do Mundo de 2026. Com aquela criação, ela se tornou a primeira mulher a vencer a disputa que define a camisa anual dos sócios. Agora, a designer tenta repetir o feito.
A votação é feita exclusivamente pelo aplicativo oficial do Bahia, disponível para celulares Android e iOS. Basta acessar o app e escolher um dos cinco modelos. Não há votação pelo site nem pelas redes sociais do clube.
A camisa mais votada será produzida e lançada como o uniforme oficial do programa Sócio Esquadrão 2027. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais do Bahia após o encerramento da votação.
Realizado desde 2018, o concurso virou tradição entre os tricolores e dá ao torcedor a chance de assinar uma camisa oficial do clube.