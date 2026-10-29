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Bahia revela as cinco camisas finalistas do concurso do sócio 2027; veja os modelos e saiba como votar

Torcida escolhe pelo aplicativo do clube o uniforme inspirado na Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 21:03

Concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027
Concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027 Crédito: Divulgação/ECB

O torcedor do Bahia já pode ajudar a definir a camisa que os sócios vão vestir em 2027. Nesta quinta-feira (29), o clube apresentou os cinco modelos finalistas do concurso “Camisa do Sócio Esquadrão 2027” e abriu a votação popular, que segue até o dia 6 de novembro.

Os desenhos que chegaram à fase final são assinados pelos torcedores Bruno Queirós, Giovanna Menezes, Jorge Moreira, Renan Rodrigues e Ricardo Feitosa. As artes foram escolhidas por um júri interno do Bahia entre centenas de propostas enviadas por torcedores durante o período de inscrições, aberto entre 13 e 21 de outubro.

Veja as cinco finalistas do concurso camisa do Sócio Esquadrão 2027

Camisa de Ricardo Feitosa por Divulgação/ECB
Camisa de Jorge Moreira por Divulgação/ECB
Camisa de Renan Rodrigues por Divulgação/ECB
CGiovanna Menezes por Divulgação/ECB
CBruno Queirós por Divulgação/ECB
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Camisa de Ricardo Feitosa por Divulgação/ECB

Homenagem à casa tricolor

A edição deste ano tem como tema “Fonte de Memórias”, uma homenagem à Fonte Nova e aos momentos marcantes vividos pelo Bahia no estádio. Todos os participantes precisaram criar as artes a partir do modelo oficial disponibilizado pelo clube, com a aplicação obrigatória do escudo tricolor e da marca do Sócio Esquadrão. Cada torcedor podia inscrever apenas um desenho.

Campeã quer o bi

Entre os finalistas, um nome é conhecido de quem acompanha o concurso. Giovanna Menezes venceu a edição anterior, que teve como tema “Meu Bahêa, Minha Seleção”, em referência à Copa do Mundo de 2026. Com aquela criação, ela se tornou a primeira mulher a vencer a disputa que define a camisa anual dos sócios. Agora, a designer tenta repetir o feito.

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Como votar

A votação é feita exclusivamente pelo aplicativo oficial do Bahia, disponível para celulares Android e iOS. Basta acessar o app e escolher um dos cinco modelos. Não há votação pelo site nem pelas redes sociais do clube.

A camisa mais votada será produzida e lançada como o uniforme oficial do programa Sócio Esquadrão 2027. O resultado será divulgado no site e nas redes sociais do Bahia após o encerramento da votação.

Realizado desde 2018, o concurso virou tradição entre os tricolores e dá ao torcedor a chance de assinar uma camisa oficial do clube.

Tags:

Bahia

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