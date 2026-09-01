FUTEBOL

Bahia sai atrás, reage e empata com Palmeiras no jogo de ida das quartas do Brasileiro Feminino

Equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri.

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:07

Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia vai decidir fora de casa uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite desta segunda-feira (31), as Mulheres de Aço empataram em 1 a 1 com o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final. Wendy Carballo marcou o gol do time baiano, que agora precisa buscar a classificação em São Paulo.

Jogando diante da torcida, o Bahia criou as primeiras oportunidades da partida e animou a torcida que compareceu à partida. No entanto, foi o Palmeiras que conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. O Bahia, porém, não demorou a reagir e continuou pressionando em busca do empate.

Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova 1 de 5

A insistência tricolor deu resultado quando a partida ia para o intervalo, aos 44 minutos. Wendy recebeu pelo lado esquerdo, trouxe a bola para a perna direita e finalizou. A bola ainda desviou na defesa antes de morrer no fundo da rede e deixar tudo igual antes do intervalo.Na volta para o segundo tempo, foi o Palmeiras que ameaço mais, mas a defesa tricolor se portou bem em campo.