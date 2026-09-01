Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia sai atrás, reage e empata com Palmeiras no jogo de ida das quartas do Brasileiro Feminino

Equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:07

Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia vai decidir fora de casa uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Na noite desta segunda-feira (31), as Mulheres de Aço empataram em 1 a 1 com o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das quartas de final. Wendy Carballo marcou o gol do time baiano, que agora precisa buscar a classificação em São Paulo.

Jogando diante da torcida, o Bahia criou as primeiras oportunidades da partida e animou a torcida que compareceu à partida. No entanto, foi o Palmeiras que conseguiu abrir o placar aos 28 minutos. O Bahia, porém, não demorou a reagir e continuou pressionando em busca do empate. 

Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova

Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 5
Bahia e Palmeiras ficaram no empate na Fonte Nova por Catarina Brandão/EC Bahia

A insistência tricolor deu resultado quando a partida ia para o intervalo, aos 44 minutos. Wendy recebeu pelo lado esquerdo, trouxe a bola para a perna direita e finalizou. A bola ainda desviou na defesa antes de morrer no fundo da rede e deixar tudo igual antes do intervalo.Na volta para o segundo tempo, foi o Palmeiras que ameaço mais, mas a defesa tricolor se portou bem em campo.

O Bahia ainda teve uma boas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar. Sem novas alterações no placar, as equipes terminaram a partida empatadas em 1 a 1. A definição da vaga acontece na próxima sexta-feira (4), às 21h30, na Arena Barueri. Quem vencer avança à semifinal. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

Leia mais

Imagem - Vitória inicia preparação para decisão contra o Vasco buscando quebrar sequência negativa e avançar na Copa do Brasil

Vitória inicia preparação para decisão contra o Vasco buscando quebrar sequência negativa e avançar na Copa do Brasil

Imagem - Chances do Bahia de se classificar para a Libertadores disparam após segundo triunfo seguido

Chances do Bahia de se classificar para a Libertadores disparam após segundo triunfo seguido

Imagem - Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa

Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa

Tags:

Bahia Palmeiras Futebol

Mais recentes

Imagem - Vitória inicia preparação para decisão contra o Vasco buscando quebrar sequência negativa e avançar na Copa do Brasil

Vitória inicia preparação para decisão contra o Vasco buscando quebrar sequência negativa e avançar na Copa do Brasil
Imagem - Chances do Bahia de se classificar para a Libertadores disparam após segundo triunfo seguido

Chances do Bahia de se classificar para a Libertadores disparam após segundo triunfo seguido
Imagem - Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa

Gigante do futebol inglês desembolsa mais de R$ 800 milhões para contratar estrela do PSG e da Seleção Francesa