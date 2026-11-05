BRASILEIRÃO

Bahia sai na frente, mas Cruzeiro busca empate no primeiro tempo no Mineirão

Tricolor abriu o placar aos 31 minutos mas time mineiro deixou tudo igual na primeira etapa

Mariana Rios

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 22:26

Kike Oliveira comemora após abrir o placa contra o Cruzeiro Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia ficou à frente no placar mas o Cruzeiro reagiu e deixou tudo igual neste final de primeiro tempo do confronto disputado na noite desta quinta-feira (5), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 31 minutos, o Bahia abriu o placar com um golaço de Kike Oliveira. O atacante aplicou uma caneta em Zé Lucas na ponta direita, avançou até a linha de fundo e, mesmo com pouco ângulo, acertou o espaço entre o goleiro Otávio e a trave.

O Cruzeiro martelou até empatar o jogo com Kaio Jorge, já aos 46 minutos. No início do jogo, o time mineiro fez uma substituição por causa de uma lesão: o zagueiro Fabrício Bruno deixou o gramado para a entrada de Vina.

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Aos 16 minutos do segundo tempo, o Bahia escapou de sofrer a virada diante do Cruzeiro. Kaio Jorge escorregou no momento da cobrança de um pênalti e desperdiçou a oportunidade de colocar a equipe mineira em vantagem.

A penalidade foi marcada após revisão do VAR. O árbitro Rafael Klein foi ao monitor analisar um puxão de Nestor em Viña dentro da área e assinalou a infração.

Antes disso, o Cruzeiro já havia aumentado a pressão. Logo no primeiro minuto, Arroyo sofreu falta de Acevedo na entrada da área e, caído no gramado, levou uma bolada de Nestor, provocando uma confusão entre jogadores. Na cobrança da falta, aos dois minutos, Arroyo mandou por cima do gol.

Aos cinco minutos, o Bahia respondeu com uma chegada ao ataque e uma sequência de escanteios. Mas a equipe mineira voltou a ameaçar. Aos oito, Arroyo recebeu cruzamento de Rojas, mas finalizou mal, praticamente recuando a bola para o goleiro Ronaldo.

Aos 12 minutos do segundo tempo, o Bahia promoveu uma mudança no meio-campo: Jean Lucas entrou no lugar de Acevedo. Pouco depois, aos 14, Rojas cobrou escanteio e encontrou Gerson na área, mas o meio-campista furou na tentativa de finalização.

A pressão cruzeirense resultou no pênalti, mas Kaio Jorge não aproveitou. O empate permanece no Mineirão.