BRASILEIRÃO

Bahia sai na frente, perde vantagem e sofre virada do Cruzeiro no Mineirão

Tricolor saiu na frente com Kike Oliveira, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo e levou a virada na etapa final

Mariana Rios

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 23:30

Bahia sai na frente, perde vantagem e sofre virada do Cruzeiro no Mineirão Crédito: Catarina Brandão/EC Bahia

O Cruzeiro virou o jogo contra o Bahia e abriu 3 a 2 no placar na noite desta quinta-feira (5), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileito. A equipe mineira chegou ao terceiro gol aos 40 minutos do segundo tempo, com Kaio Jorge, que antes havia desperdiçado um pênalti ao escorregar no momento da cobrança e mandar a bola para fora.

O Bahia, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, diminuiu a desvantagem aos 49 minutos do segundo tempo. Alejo Véliz marcou o segundo gol tricolor. Após cobrança de falta de Juba na primeira trave, Alejo Véliz subiu mais alto que a defesa mineira e cabeceou para as redes de Otávio.

Antes, nos 22 minutos do segundo tempo, Bruno Rodrigues marcou o segundo gol da equipe mineira após uma rápida jogada de contra-ataque. Fagner recuperou a bola e acionou Arroyo pela direita. O atacante cruzou de trivela, na medida, para Bruno Rodrigues mergulhar de peixinho e vencer o goleiro Ronaldo.

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Na comemoração, o camisa 9 tirou a camisa e recebeu cartão amarelo aos 25 minutos.

Escorregão

O início da virada da Raposa aconteceu poucos minutos depois de Kaio Jorge desperdiçar um pênalti. Aos 17, o atacante escorregou no momento da cobrança e isolou a bola. A penalidade havia sido marcada após revisão do VAR, por um puxão de Nestor em Viña dentro da área.

Antes do gol, o Bahia tentou mudar o cenário da partida com três substituições: Caio Alexandre entrou no lugar de Erick, Michel Araújo substituiu Rodrigo Nestor e Erick Pulga assumiu a vaga de Everton Ribeiro. Mesmo com as mudanças, o Cruzeiro conseguiu chegar ao segundo gol e arrancar uma virada.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o Bahia também mexeu na equipe: o lateral-direito Román Gómez entrou no lugar do zagueiro Kanu.

Nos minutos finais, o Tricolor ainda tentou buscar o empate. Aos 51, Kike Oliveira avançou pela ponta esquerda, mas cruzou nas mãos do goleiro cruzeirense. Antes disso, aos 47, Lucas Romero quase ampliou para os donos da casa: recebeu passe de Zé Lucas, ficou de frente para Ronaldo e finalizou muito perto da trave direita.

A reta final também teve cartões amarelos para Caio Alexandre, aos 46 minutos, por falta em Kaio Jorge, e Kauã Moraes, aos 52, ao interromper um contra-ataque puxado por Erick Pulga.

Primeiro tempo

O Bahia começou com mais volume de jogo e abriu o placar aos 31 minutos, com um golaço de Kike Oliveira, que aplicou uma caneta em Zé Lucas e finalizou quase sem ângulo.