POLÊMICA

Bahia se posiciona após Willian José compartilhar vídeo que chama Nordeste de 'câncer do país'

Sem citar o atacante, clube repudia xenofobia, diz que caso foi tratado internamente e reforça compromisso com a região

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:04

Willian José Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia divulgou uma nota oficial nesta terça-feira (27) para se posicionar sobre a polêmica envolvendo o atacante Willian José. O jogador compartilhou nas redes sociais um vídeo com ofensas à população nordestina, publicado após o segundo turno das eleições presidenciais. No texto, o clube repudia manifestações de ódio, xenofobia e preconceito e afirma que o episódio foi tratado internamente com o atleta, sem citar o nome dele.

A nota começa com a frase “O nordestino é, antes de tudo, um forte”, de Euclides da Cunha, publicada em Os Sertões (1902). O Tricolor reforça o compromisso histórico com a defesa do Nordeste e de sua cultura e classifica o respeito à identidade nordestina como um princípio inegociável. O clube também reafirma seu caráter apartidário e se diz distante de qualquer discurso que estimule intolerância. O comunicado termina com a mensagem de que o Bahia é “orgulhosamente do Nordeste e de todos”.

Confira a nota do Bahia na íntegra:

Entenda o caso

A polêmica começou após o anúncio do resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Nos stories do Instagram, Willian José compartilhou um vídeo do influenciador carioca Emerson Barreto. Na gravação, Barreto chama o Nordeste de “câncer do país”, usa palavrões contra os moradores da região e atribui a votação de Lula na região à busca por auxílios do governo.

O caso ganhou repercussão na segunda-feira (26). Torcedores do Bahia cobraram explicações do atacante e um posicionamento do clube, e parte deles chegou a pedir a rescisão do contrato. O peso do episódio aumentou porque o próprio Willian José é nordestino. O atleta de 34 anos, nasceu em Porto Calvo, no litoral norte de Alagoas.

O que disse Willian José

Ainda na manhã de segunda-feira (26), o centroavante publicou um novo story para se justificar. Ele abriu o texto destacando a própria origem: “Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina!”

Na sequência, o jogador disse conhecer as dificuldades enfrentadas pela população da região e o quanto ela luta. Segundo ele, porém, o problema está na forma como os políticos tratam os nordestinos, mantendo a população “refém” deles. Com esse argumento, Willian José afirmou que o objetivo do compartilhamento não era atacar o povo da região, mas fazer um alerta sobre as escolhas feitas nas urnas.

O atacante também defendeu que os eleitores avaliem melhor seus votos e cobrou dos governantes mais atenção a educação, saúde, segurança e qualidade de vida. Encerrou a mensagem desejando um futuro melhor para a região.

Goleira do Bahia também reagiu

A polêmica também repercutiu dentro do clube. A goleira Yanne Lopes, titular do time feminino do Bahia e recentemente convocada para a Seleção Brasileira, usou o Instagram para rebater o discurso de que os nordestinos querem viver de auxílio.