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Bahia se reapresenta e inicia preparação para duelo direto pelo G-4 do Brasileirão

Tricolor inicia preparação para enfrentar o Athletico-PR, que tem a mesma pontuação e está uma posição acima na tabela

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:05

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Athletico-PR Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia já virou a chave após vencer o Remo por 2x1, chegar ao quarto triunfo consecutivo e retornar ao G-4 do Brasileirão. Depois de um dia de folga na terça-feira (15), o elenco se reapresentou nesta quarta (16), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para um confronto direto na parte de cima da tabela.

O Tricolor enfrenta o Athletico-PR no próximo domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada da Série A. As duas equipes chegam ao confronto com 46 pontos. O Bahia ocupa a quarta colocação, enquanto o time paranaense aparece em terceiro por levar vantagem no número de vitórias.

Campanha do Bahia na Série A 1 de 27

No primeiro trabalho da semana, Rogério Ceni e sua comissão técnica dividiram o elenco de acordo com a minutagem diante do Remo. Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos tiveram uma programação voltada à recuperação física.

Antes do trabalho regenerativo na academia, o grupo participou de uma atividade conduzida pela psicóloga do clube, Annie Kopanakis. Na sequência, os atletas deram continuidade aos cuidados físicos após o compromisso pela 27ª rodada do Brasileirão.

Os demais jogadores foram ao campo 2 do centro de treinamento, onde participaram de um trabalho tático comandado por Ceni e pelos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões. A atividade também contou com a presença de atletas do time sub-17 do Bahia.

Para o confronto em Curitiba, Ceni terá pelo menos uma baixa em relação à equipe que venceu o Remo. O atacante Kike Olivera está suspenso e não poderá atuar. Por outro lado, o volante Erick volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante Sanabria também é opção para o treinador. Outra possível novidade na lista de relacionados é o volante argentino Lautaro López, que chegou ao clube na reta final da janela de transferências, por empréstimo do Montevideo City Torque, e ainda passa por um período de adaptação.