Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bahia se reapresenta e inicia preparação para duelo direto pelo G-4 do Brasileirão

Tricolor inicia preparação para enfrentar o Athletico-PR, que tem a mesma pontuação e está uma posição acima na tabela

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:05

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Athletico-PR
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Athletico-PR Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia já virou a chave após vencer o Remo por 2x1, chegar ao quarto triunfo consecutivo e retornar ao G-4 do Brasileirão. Depois de um dia de folga na terça-feira (15), o elenco se reapresentou nesta quarta (16), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para um confronto direto na parte de cima da tabela. 

O Tricolor enfrenta o Athletico-PR no próximo domingo (20), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 28ª rodada da Série A. As duas equipes chegam ao confronto com 46 pontos. O Bahia ocupa a quarta colocação, enquanto o time paranaense aparece em terceiro por levar vantagem no número de vitórias. 

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
RB Bragantino 2x3 Bahia - 26ª rodada  por Letícia Mertins/ECB
Bahia 2x1 Remo - 27ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 27
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

No primeiro trabalho da semana, Rogério Ceni e sua comissão técnica dividiram o elenco de acordo com a minutagem diante do Remo. Os jogadores que permaneceram em campo por mais de 45 minutos tiveram uma programação voltada à recuperação física.

Antes do trabalho regenerativo na academia, o grupo participou de uma atividade conduzida pela psicóloga do clube, Annie Kopanakis. Na sequência, os atletas deram continuidade aos cuidados físicos após o compromisso pela 27ª rodada do Brasileirão.

Os demais jogadores foram ao campo 2 do centro de treinamento, onde participaram de um trabalho tático comandado por Ceni e pelos auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões. A atividade também contou com a presença de atletas do time sub-17 do Bahia.

Leia mais

Imagem - Torcida do Bahia bate recorde histórico de público no futebol feminino do estado

Torcida do Bahia bate recorde histórico de público no futebol feminino do estado

Imagem - De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

De volta ao G-4, Bahia terá sequência decisiva contra líderes do Brasileirão

Imagem - Uruguaio chega a 155 jogos pelo Bahia, ganha bandeirão na Fonte Nova e se emociona: 'Clube gigante'

Uruguaio chega a 155 jogos pelo Bahia, ganha bandeirão na Fonte Nova e se emociona: 'Clube gigante'

Para o confronto em Curitiba, Ceni terá pelo menos uma baixa em relação à equipe que venceu o Remo. O atacante Kike Olivera está suspenso e não poderá atuar. Por outro lado, o volante Erick volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada.

Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante Sanabria também é opção para o treinador. Outra possível novidade na lista de relacionados é o volante argentino Lautaro López, que chegou ao clube na reta final da janela de transferências, por empréstimo do Montevideo City Torque, e ainda passa por um período de adaptação.

O Bahia volta aos trabalhos na manhã desta quinta-feira (17), na Cidade Tricolor, para dar sequência aos preparativos para enfrentar o Athletico-PR. A equipe ainda terá outras duas sessões de treinamento antes do compromisso em Curitiba.

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Corinthians denuncia atos homofóbicos contra jogadoras após jogo com o Bahia na Fonte Nova

Corinthians denuncia atos homofóbicos contra jogadoras após jogo com o Bahia na Fonte Nova
Imagem - Corre 5 da Olympikus fica R$ 120 mais barato em oferta relâmpago e pode ser parcelado em 12x

Corre 5 da Olympikus fica R$ 120 mais barato em oferta relâmpago e pode ser parcelado em 12x
Imagem - Ancelotti convoca volante de gigante da Série A para a Seleção após corte de atacante

Ancelotti convoca volante de gigante da Série A para a Seleção após corte de atacante