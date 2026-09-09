MERCADO DA BOLA

Bahia tem negociação avançada para vender titular ao futebol mexicano

Ramos Mingo está perto de deixar o Esquadrão em definitivo para defender o Club América

Pedro Carreiro

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:04

Mingo disputou 88 partidas com a camisa do Bahia Crédito: Letícia Martins/ECB

Entrando nas últimas horas da janela de transferências, o Bahia tem negociações avançadas para vender o zagueiro Ramos Mingo ao Club América, do México. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista argentino César Luis Merlo e confirmada pelo CORREIO.

Os clubes negociam os últimos detalhes para concluir a transferência em definitivo. As duas equipes têm até esta sexta-feira (11), quando se encerram as janelas de transferências do futebol mexicano e do Brasil, para concretizar o negócio. Os valores da negociação ainda não foram revelados.

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Apesar da possível saída de Mingo, o Esquadrão não deve buscar uma reposição no mercado. O movimento pode abrir espaço para o zagueiro espanhol Marco Moreno, contratado por 500 mil euros (R$ 2,9 milhões) no início de julho e que foi relacionado para apenas quatro partidas desde então, sem ainda ter entrado em campo pelo clube.

Além do espanhol, o técnico Rogério Ceni conta com David Duarte, Marcos Victor, Kanu e Luiz Gustavo como opções para montar a zaga tricolor.

Pasagem de Mingo pelo Bahia

Mingo chegou ao Bahia no início de 2025, vindo do Defensa y Justicia, e assinou contrato até 2029. A contratação custou 4,5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões) aos cofres do clube.